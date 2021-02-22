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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye Afrika'daki mevcudiyetini artırmaya devam ediyor

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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika'daki mevcudiyetini artırmaya devam ettiğini belirterek, yakın zamanda Togo ve Gine Bissau'da büyükelçilik açılacağını bildirdi.

    Çavuşoğlu, video konferans yoluyla düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) 5'inci Konferansı hazırlıkları kapsamında Afrika Bölgesel Gözden Geçirme Toplantısı'nın "İstanbul’dan Doha'ya - EAGÜ'ler için Yeni Bir On Yıllık Ortaklığa Doğru" başlıklı üst düzey açılış oturumunda konuştu.

    Afrika Bölgesel Gözden Geçirme Toplantısı'na katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Çavuşoğlu, on yıl önce kabul edilen İstanbul Eylem Programı'yla EAGÜ'ler için iddialı bir vizyon ortaya koyulduğunu anımsattı.

    Çavuşoğlu, bu zaman zarfında EAGÜ'lerin yoksullukla mücadele bağlamında önemli gelişme kaydettiğini ancak sadece üç ülkenin EAGÜ kategorisi nezdinde belirli bir düzeye ulaşabildiğini söyledi.

    'Afrika kıtasının sağlam liderliğe ve ortakların desteğine ihtiyacı var'

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ilave sınamalar getirdiği bu dönemde daha yapılması gereken çok şey olduğuna değinen Çavuşoğlu, "33 EAGÜ'nün de bulunduğu Afrika kıtasının sağlam bir liderliğe ve kalkınma ortaklarının desteğine ihtiyacı var." dedi.

    Çavuşoğlu, söz konusu desteğe özellikle ekonomik büyüme, sosyal kalkınma ve gençler ile kadınları güçlendirme gibi temel alanlarda ihtiyaç olduğuna işaret etti.

    'Kıtadaki diplomatik misyonlarımız 2002 yılından bu yana 12'den 42'ye yükseldi'

    Türkiye’nin EAGÜ Dostlar Grubu’nun Eş Başkanı olarak bu hedeflere ulaşılması için çaba sarf etmeyi sürdüreceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Türkiye Afrika'daki mevcudiyetini artırmaya devam ediyor. Kıtadaki diplomatik misyonlarımız 2002 yılından bu yana 12'den 42'ye yükseldi. Yakın zamanda Togo ve Gine Bissau’da büyükelçiliklerimiz açılacak." bilgisini paylaştı.

    Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Maarif Vakfının da bölgede faaliyetlerini artırdığına dikkati çekerek, aynı zamanda Türkiye'nin Addis Ababa Eylem Gündemi taahhütleri kapsamında resmi kalkınma yardımını da artırdığını ifade etti. Bu çerçevede 2009-2019 yılları arasında Türkiye'nin EAGÜ'lere 2,5 milyar dolar yardım sağladığını aktaran Çavuşoğlu, bunun gayri safi milli gelirin yüzde 1,15'ini oluşturarak, taahhüt edilen yüzde 0,7'nin üstünde olduğunu söyledi.

    Türkiye'nin aynı zamanda Gebze'de ev sahipliğini yaptığı ve dijital bölünmüşlüğü gidermeyi amaçlayan EAGÜ'lere yönelik BM Teknoloji Bankasına da desteğini sürdürdüğünü belirten Çavuşoğlu, bankanın kurulmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dördüncü toplantıda yaptığı taahhütler arasında yer aldığını kaydederek, "Kalkınma ortaklarını gönüllü bağışlara dayanan bankaya destek vermeye davet ediyorum." mesajını verdi.

    Çavuşoğlu, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı'yla EAGÜ'ler için Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik Merkezi'nin kurulması için istişarelerin sürdüğü bilgisini paylaştı.

      Türkiye'nin aynı zamanda EAGÜ'lerin Kovid-19’la mücadelesine katkı sağlamak için yardımlarını artırdığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Çoğu EAGÜ olan 157 ülkenin ve 12 uluslararası kuruluşun tıbbi malzeme ihtiyacına cevap verdik." dedi.

    Çavuşoğlu, aşıların uygun fiyatlı ve adil dağıtımının da kilit öneme sahip olduğunu dile getirerek, Teknoloji Bankası tarafından başlatılan ve EAGÜ'lerde temel tıbbi teknolojilerin yerel üretiminin artırılmasını amaçlayan Teknolojiye Erişim Ortaklığı Girişimi'ni de desteklediklerini ifade etti.

    Kovid-19'un EAGÜ'lerde yarattığı mali baskıyı göz önünde bulundurarak Türkiye'nin G20 Borç Geri Ödeme Erteleme Girişimi'ni de desteklediğini aktaran Çavuşoğlu, BM Kalkınma Programı (UNDP) ile de özel sektörün kalkınmada rolünü ve Güney-Güney iş birliğine katkısını artırmak için birlikte çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

    '5. Konferans yeni bir ortaklık için fırsat'

    Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "5'inci Konferans (BM EAGÜ Konferansı) yeni bir ortaklık için parametrelerin tekrar düzenlenmesi için fırsat sunacak. Türkiye, hazırlık toplantıları için 1 milyon dolar destek sağladı ve başarılı bir konferans için Katar'la iş birliğini sürdürmeye devam edecek. BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın BM Genel Kurulunda EAGÜ'lere öncelik veren çalışmalarını takdir ediyorum."

    Bir sonraki Eylem Planı'nın EAGÜ’lerde yapısal dönüşüm ve üretim kapasitelerini artırmaya odaklanması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, aynı zamanda yerel kaynakların harekete geçirilmesinin ve yatırım için olumlu ortam oluşturulmasının da büyük önem taşıdığını ifade etti.

    Çavuşoğlu, Türkiye'nin Hazırlık Komitesinin üyesi ve EAGÜ Dostlar Grubunun Eş Başkanı olarak eylem odaklı bir konferans için yoğun çaba sarf edeceğini vurguladı.

    Etiketler:
    Türkiye, Afrika, Mevlüt Çavuşoğlu
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