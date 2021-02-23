Kılıçdaroğlu: Devleti yöneten kişi devleti beceriksizlikle suçluyor

Kalktın dedin ki, "Bu operasyon başarısız oldu", ben değil sen söylüyorsun. E başarısız olduysa bunun bir sorumlusu olmalı, kim bu sorumlu? E Erdoğan sorumlu. Ben askere desem ki asker sorumlu, asker siyasetin elinde. Hiçbir asker, güvenlikle ilgili hiçbir operasyonu kabul etmiyor, bu operasyon yanlış bir operasyon.

Hazine'yi Merkez Bankası'nı teslim etti. Kayınpeder, damat götürüyorlar. Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar dolar buharlaştı. O para bu ülkenin garibanlarının parası. Fakir fukaranın parası bu. 128 milyar doları kime sattın? Sorduk, cevap yok. Meclis'te araştırma önergesi verildi, reddedildi. Kendisine milliyetçi diyen parti de reddetti. 128 milyar dolar nereye gitti, damat görevden alındı. Aradan geçti 10 saat bir TV kanalı birkaçı hariç gazeteler damat istifa etti yazamadılar. Türkiye'nin geldiği hale bak. 128 milyar doları tefecilere peşkeş çekeceksin sonra başarı. Başarılıysa neden görevden alın? 128 milyar doları senin talimatınla bir avuç insana peşkeş çeken Merkez Bankası Başkanı'nı da görevden almasaydın.