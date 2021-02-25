Kılıçdaroğlu'ndan çiftçilere: Sözüm var, o faizleri sileceğim

Çiftçilerin çok zor şartlarda üretim yaptığını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Bankalara borçlusunuz, Tarım Kredi'ye borçlusunuz. Üstüne faizi bindirdiler, bedel ödeyeceksiniz. Nasıl ödeyeceksiniz? Sözüm var, o faizlerin tamamını sileceğim, sadece anaparayı ödeyeceksin" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aksaray'da çiftçilerle bir araya geldi. CHP lideri, Aksaray programı kapsamında ilk olarak Yeşiltepe beldesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Tahsin Çelik ile makamında bir süre görüşen Kılıçdaroğlu, daha sonra belde meydanında çiftçilerle görüştü.

'Araban olmayabilir ama günde 3 öğün yemek yemek zorundasın'

Çiftçinin 20 kat fakirleştiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu "Araban olmayabilir ama günde 3 öğün yemek yemek zorundasın. Bizi besleyecek olan kim? Çiftçiler. Her alanda üreten çiftçilere destek olmak zorundayız. Eğer bir ülke buğdayını, arpasını, mercimeğini, nohudunu, baklasını, canlı hayvanını, etini dışarıdan ithal ediyorsa o ülke iflah olmaz" diye konuştu.

'Sizin devletten 210 milyar lira alacağınız var'

Çiftçinin çalışmak, üretmek, ürettiğinin karşılığını almak, huzur içinde yaşamak istediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu imkanın sağlanmadığını, bundan sonra da sağlanmayacağını söyledi. 2006'da çıkan kanun gereği çiftçiye her yıl milli gelirin en az yüzde 1'i oranında destek verilmesi gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sizin devletten 210 milyar lira alacağınız var. Eski parayla 210 katrilyon lira. Bankalara borçlusunuz, Tarım Krediye borçlusunuz. Üstüne faizi bindirdiler, bedel ödeyeceksiniz. Nasıl ödeyeceksiniz? Sözüm var, o faizlerin tamamını sileceğim, sadece anaparayı ödeyeceksiniz. Ne yaparlarsa yapsınlar inandığım yoldan bizi döndüremeyecekler. Halk için çalışacağım, millet için çalışacağım, alın teri döken için çalışacağım, emek harcayan için çalışacağım, çoluk çocuğunun rızkını emeğiyle kazanan insanın hakkı için çalışacağım, adalet için çalışacağım."

Kılıçdaroğlu, hükümetin çalışana 2 bin 890 lira asgari ücret verdiğini ancak Yeşiltepe Belediyesi'nde asgari ücretin 3 bin 500 lira olduğunu aktardı.

Esnaf nasıl geçinecek?

En çok mağdur edilenlerden birinin de esnaf olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Dükkanı kapattın, kahveyi kapattın, pastaneyi kapattın, her tarafı kapattın. Peki bu insan nasıl geçinecek? Bu sosyal devlet nerede? Kim esnafın, çiftçinin, üretenin hakkını savunacak. Ben sadece bir şey istiyorum, bu memlekete huzur gelsin. 10 milyonun üzerinde işsizimiz var. Eğer patates üreticisi ektiği patatesi satamıyorsa, eğer buğday üreticisi ürettiği ektiği buğdayın karşılığını alamıyorsa nasıl geçinecek bu insanlar? Görev kime düşüyor? Bana düşen görevi ben elimden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Size de görev düşüyor. Oturup hepimizin düşünmesi lazım. 19 yıldır memleketi yönetenler nasıl bu hale getirdiler Türkiye'yi?"

Kılıçdaroğlu, daha sonra üretim merkezlerini ziyaret etti.