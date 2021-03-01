'Yaren' leyleğin dönüşü canlı yayında bekleniyor

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile ‘Yaren' adını verdiği leyleğin 9 yıldır süren dostluğu, milyonlarca kişinin takip ettiği bir hikayeye dönüştü.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş de, kişisel Twitter hesabında Yaren isimli leyleğin dönüşünü takip etmek isteyenler için canlı yayın açtıklarını duyurdu.

Yaren Leylek yuvasındaki bekleyişe ortak olmak isteyenler için 7/24 canlı yayınımız da mevcut.



👇https://t.co/MP7ALSmqcQ pic.twitter.com/OPFiToc22W — Alper Tüydeş (@alpertuydes) February 28, 2021

​Tüydeş tarafından görüntülendikten sonra, başta doğaseverler olmak üzere milyonların ilgiyle takip ettiği dostluk, 2019 yılında yönetmen Burak Doğansoysal tarafından film haline getirildi. Balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren’in hikayesinin anlatıldığı film, Prag Film Festivali’nde 'en iyi belgesel' kategorisinde ödül aldı.