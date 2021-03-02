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    Külçe bakır yerine kaldırım taşı gönderilmiş

    İstanbul'dan Çin'e uzanan 265 milyon liralık vurgun: Külçe bakır yerine kaldırım taşı gönderilmiş

    © İHA / SADIK KAHRAMAN
    Türkiye
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    İsviçre merkezli bir firmanın, İstanbul üzerinden Çin'e göndermek istediği 36 milyon dolarlık bakır külçeleri kaldırım taşıyla değiştiren dolandırıcılık şebekesi çökertildi. 13 kişi gözaltına alındı.

    İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsviçre merkezli bir madencilik firmasının Türkiye’den satın aldığı ve deniz yoluyla Çin'e gönderdiği 36 milyon dolar (yaklaşık 265 milyon lira) değerindeki külçe bakırların yerine konteynerlerden bakır rengine boyanmış kaldırım taşı çıktığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

    Polis ekipleri, gümrükleme işlemi yapılan konteyner gemiye yüklenmeden mühürlerinin kırılarak içerisindeki bakır külçelerin boşalttığı ve yerlerine bakır rengine boyanmış kaldırım taşları yükledikten sonra sahte mühürleme işlemi yapıldığını tespit etti.

    Soruşturma kapsamında kent genelinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu dolandırıcılığı yaparak haksız kazanç elde ettiği ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Nitelikli dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik" ile "Özel belgede sahtecilik" suçlarını işlediği belirlenen 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Bakır külçeler yerine kaldırım taşı kondu

    Akılalmaz plan İsviçre merkezli bir firmanın Türkiye’deki temsilcilerinin şikayeti üzerine ortaya çıktı. İddiaya göre, 'ihracat firması' kuran dolandırıcılar, Avrupa merkezli firma ile Çin’e gönderilmek üzere 36 milyon dolarlık bakır anlaşması imzaladı.

    İddiaya göre Tekirdağ’da kurulan söz konusu şirket, talep edilen bakırları külçeler halinde konteynerlere yükledi. Yapılan kontroller sonrasında konteyner bu aşamanın ardından İsviçreli şirketin yetkilileri, söz konusu 'ihracat firmasına' 36 milyon dolarlık ödemeyi gerçekleştirdi.

    Külçe bakır yerine kaldırım taşı gönderilmiş
    © İHA / SADIK KAHRAMAN
    Külçe bakır yerine kaldırım taşı gönderilmiş

    Çıkar amaçlı suç şebekesi, iddiaya göre mühürleme aşamasının hemen ardından yola çıkan konteyneri durdurup mühürleri sökerek yüklü bakır külçeleri indirdi. Bakır külçelerin yerine ona benzesin diye boyanmış kaldırım taşı dolduran dolandırıcılık şebekesine mensup kişiler, mühürledikleri konteyneri İstanbul’dan gemiyle yükleyerek Çin’e gönderdi. Çin’e ulaştığında ise dolandırıcılık olayı ortaya çıktı. İstanbul polisi tarafından yapılan araştırmaların ardından, ihracat firmasının suç örgütü gibi çalıştığı ortaya çıktı.

    Günlerce süren araştırmaların ardından 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Özel Belgede Sahtecilik' konuları iddiasıyla bu sabah düzenlenen operasyonda, H.K., S.Ç., S.Ç., S.Ç., D.Ç.,B.Y., U.Ç., M.K., T.G., O.M., F.U., R.Ö., ve S.U., isimli 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Dört iş yeri ve 15 ikamete eş zamanlı baskın düzenleyen polis 36 milyon dolar civarında bir vurgunu ortaya çıkardı.

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    Etiketler:
    Kaldırım, bakır, Çin, İsviçre, Tekirdağ, İstanbul, Türkiye
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