İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, şair Can Yücel'in vasiyetini yerine getirdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şair Can Yücel'in yok olan yerel tohumların bir merkezde toplanıp korunması gerektiğine yönelik vasiyetine sahip çıktı.

Birgün'ün aktardığı habere göre; yüzlerce çeşit atalık tohumu güvence altına alacak ve yok olmaya yüz tutan tohum-gen çeşitliliğini gelecek kuşaklara aktaracak merkezin ilkini 2011'de Seferihisar'da kuran Soyer, Yücel'in adını taşıyan Tohum Merkezi'nin ikincisini İzmir Aşık Veysel Rekreasyon alanında törenle hizmete açtı.

Can Yücel'in vasiyeti hayat buldu

Atalık tohumların hikayesini anlatan video gösteriminin ardından konuşma yapan usta şair Yücel'in kızı Güzel Yücel, babasının hayattayken tohum bankası fikrinin bulunduğunu belirterek, bu hayalin gerçekleşmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yücel, "Babam saf şair olmaz, politikaya, toprağa dokunmalı derdi. Babam öldükten sonra Can Yücel şenlikleri yapıldı, Tunç Soyer oraya geldi. Annem de ‘Can’ın vasiyeti bu’ dedi. İlk Seferihisar’da tohum şenlikleri kuruldu, teşekkür ederim” diye konuştu.

Tunç Soyer de tohumları korumanın yalnızca gıdayı değil, ülkenin bağımsızlığını da korumak anlamına geldiğini söyledi, “Muğla Menteşe’de, Tunceli Ovacık’ta ve yurdumuzun pek çok köşesinde tohum takas etkinlikleri düzenledik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Mehmetçik Belediyesi ile ortak protokol ile Ekim 2015’te, Zekâ Bey Tohum Merkezi’nin kurulmasını sağladık'' ifadelerini kullandı.

Tohum Merkezi'nde ne yapılacak?

Can Yücel Tohum Merkezi'nde okul öncesi, ilk, orta ve lise öğrencilerine uygulamalı dersler verilecek. Ayrıca Anadolu tohumlarının korunacağı bu çatı altında, doğanın ve doğayla birlikte üretmenin yaşam için ne kadar önemli olduğu, öğrencilere anlatılacak. Tohum merkezinde, yüzlerce çeşit atalık tohumun korunmasını güvence altına alınacak ve yok olmaya yüz tutmuş tohum-gen çeşitliliği gelecek kuşaklara aktarılacak. Ayrıca 'Tarladan Sofraya' uzanan süreçte iyi, temiz ve adil gıdanın en güzel örneklerini üreterek tohum ve gastronomi arasındaki bağları ortaya konulacak.