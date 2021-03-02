Erdoğan ile Macron, 5 ay sonra ilk kez görüşecek

Aralarında kalın bir dosyayı dolduracak kadar anlaşmazlık konusu bulunan Türkiye ile Fransa cumhurbaşkanlarının eylül ayından beri ilk kez bu akşam video konferans yoluyla görüşme gerçekleştireceği, Elysee Sarayı tarafından duyuruldu.

Fransız ajansı AFP, Elysee Sarayı'nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün TSİ 20.00'de video konferans yoluyla görüşeceğine dair açıklamasını haberleştirdi.

İki liderin eylül ayından beri ilk kez gerçekleştireceği görüşmenin gündeminde özellikle ikili ilişkiler, bölgesel sorunlar ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bulunduğu belirtildi.

Erdoğan ile Macron arasında uzun zamandır tırmanan yüksek gerilimli bir dizi mesele var. Bunlar, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye, Dağlık Karabağ gibi bölgesel sorunlardan Paris'in Fransa'daki İslamı yeniden dizayn etme ve bu kapsamda Türkiye'nin etkisine karşı adımlar atma girişimine dek uzanıyor.

Fransa'da Muhammed peygamber karikatürlerinin yeniden yayımlanmasını bir tarih öğretmeninin kafasının kesildiği cihatçı saldırıların takip etmesi üzerine, Macron, karikatürler dahil ifade özgürlüğünü Fransa'nın cumhuriyetçi-laik değerleri bağlamında savunmuştu. Erdoğan ise 24 Ekim'de "Bu Macron denilen zatın İslam'la derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir! Öncelikle bir akli noktadan kontrol" diye konuşmuştu.

Erdoğan, Fransız mevkidaşını 'İslamofobi' ile suçlayıp Fransız ürünlerini boykot çağrısı yaparken, Paris, Ankara Büyükelçisini istişareler için geri çağırmıştı.

Son olarak Türkiye'nin Fransız üniversiteleriyle ortaöğretim kurumlarına gönderdiği Türkçe okutmanlarıyla din görevlileri içinden B2 düzeyinde Fransızca şartını sağlayamayanlara Fransa'nın vize vermemeye başlaması üzerine, YÖK'ten mütekabiliyet açıklaması geldi. İstanbul'da tarihi-simgesel önemdeki Galatasaray Üniversitesi’nin Fransa tarafından gönderilen öğretmenlerinin de B2 düzeyinde Türkçe şartını karşılayamamaları halinde çalışma izinlerinin iptaliyle sınır dışı edilme kapsamına girdiği belirtildi.