Moskova’ya bağlı Himki kentinde patlama: Üç kişi öldü

Moskova bölgesine bağlı Himki kentindeki dokuz katlı bir apartmanda meydana gelen patlamada ikisi çocuk üç kişi öldü, dört kişi de yaralandı.

Moskova Bölgesi hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada, Moskova bölgesine bağlı Himki kentindeki dokuz katlı bir apartmanda meydana gelen patlamada ikisi çocuk üç kişinin öldüğü, dört kişinin yaralandığı, yaralıların Moskova Bölgesi’ndeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Sabah saatlerinde dokuz katlı bir apartmanın sekizinci katında gaz sıkışması sonucu meydana geldiği tahmin edilen patlama sonrasında yangın çıktığı belirtildi.

Bölge Enerji Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, yangının söndürüldüğü ve 36 dairenin gaz tedarik sistemiyle olan bağlantısının geçici olarak kesildiği kaydedildi.

Acil durumlar servisinden bir kaynak, patlamanın yaşandığı apartmanda gaz ekipmanının şubat ayında kontrol edildiği bilgisini paylaştı.

Himki Savcısı Denis Andreyev, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Patlamanın meydana geldiği apartman sakinleri geçici olarak Himki’deki bir okula yerleştirildi.