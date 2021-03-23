'Çok yüksek riskli' Samsun'un 'mavi' mahallesi: 6 aydır tek vaka yok

Koronavirüs vaka yoğunluk haritasına göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il Samsun'da salgın, Bafra'ya bağlı Asar mahallesinde 6 aydır görülmüyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyduğu 70 haneli mahallede ev ziyaretleri rafa kaldırıldı, tedbirlere dikkat çekmek için her gün cami hoparlöründen uyarı anonsları yapılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 13-19 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.

Nüfusa oranla en çok vaka Karadeniz Bölgesi’nden; Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova'dan çıktı. Haftalık verilere göre Samsun, her 100 bin kişide 508.97 vaka ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu.

3 haftadır vaka sayısında zirvede olan Samsun’un bazı mahallelerinde ise virüs görülmüyor. O mahallelerden biri de Bafra ilçesine bağlı Asar mahallesi oldu. 70 hanede 334 kişinin yaşadığı mahallede 6 aydır vaka görülmedi.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyduğu mahallede, ev ziyaretleri rafa kaldırıldı. Tedbirlere dikkat çekmek için her gün cami hoparlöründen uyarı anonsları yapılıyor, çocukların bile top oynarken maske taktığı mahallede sosyal mesafe kurallarına da özen gösteriliyor.

'Ev ziyaretleri rafa kalktı'

Tüm kurallara uyduklarını ifade eden Asar mahallesi Muhtarı Selami Önder, "Koronavirüs ilk çıktığında mahallemizde 11 kişide vaka çıktı. Daha sonra önlemleri artırdık, maske, sosyal mesafe kurallarına önem veriyoruz. Aile ziyaretlerini, misafirlikleri, toplu yapılan mevlitleri, düğünleri rafa kaldırdık. Sıkı önlemler aldık, bu önlemleri aldığımızdan beri mahallemizde 6 aydır bir vaka görülmedi. Her ezandan sonra hocamız, maske, mesafe ve temizlik konusunda hoparlörden uyarı yapıyor. Mahallelimiz de kurallara uyuyor. Dışarıdan gelen vatandaşlara karşı daha dikkatli oluyoruz, kendilerinden uzak duruyoruz. Komşuluk ilişkilerimiz de değişti, birbirimize gitmediğimiz için telefonla konuşuyoruz, yakın mesafeli ziyaretlerden uzak duruyoruz” dedi.

'Kardeş kardeşe bile gitmiyor'

Herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade eden Muhammet Şimşek, "Şu anda kardeş kardeşe bile gitmiyor. Herkes kendi evinde telefonla hal hatır soruyor, mahalleli mesafeli bir şekilde haberleşiyor, sohbet ediyor. Samsun, gerçekten bizi üzüyor. Vatandaşımızın duyarlı olması gerekiyor. Herkesin kurallara uyması lazım, devletin de yapacağı bir şey yok, herkesin dikkatli davranması gerekiyor” diye konuştu.