Çin Dışişleri Bakanı Türkiye'de: Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirildi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, resmi ziyaretleri kapsamında Suudi Arabistan'dan sonra Türkiye'ye geldi.

Vang, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine dair henüz bilgi verilmezken esprili anlar da yaşandı. Çavuşoğlu, ilkbahara girilmesine rağmen Ankara'daki soğuk hava ve kar yağışını, Çinli mevkidaşına "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözüyle açıkladı.

Türk Dışişleri tarafından ziyaret öncesi yapılan yazılı açıklamada, Vang'ın Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği belirtilmişti.