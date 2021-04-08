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    Giresun'un Bulancak ilçesinde hayatını kaybeden İkranur Tirsi

    İkranur Tirsi'nin amcası ve halası için istenen ceza belli oldu

    © DHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104081044222062-ikranur-tirsinin-amcasi-ve-halasi-icin-istenen-ceza-belli-oldu/

    Giresun'da kaybolduktan sonra derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur'un 14 yaşındaki amcası için 'çocuğu kasten öldürmek'ten 12 ila 15 yıl, halası için de 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme'den 5 yıla kadar hapis istendi.

    Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolduktan sonra derede cesedi bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili tutuklanan 14 yaşındaki amcası S.T ile 26 yaşındaki halası A.Ç hakkında iddianame hazırlandı.

    Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki sanık için ayrı ayrı hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamelerde, amca S.T. için 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan 12 ila 15 yıl, hala A.Ç için de 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

    Olay tarihinde 13 yaşındaydı 

    İddianamede, S.T'nin olay tarihinde 13 yaşında olduğu, amca ile halanın da aralarında bulunduğu 7 kişinin 12 Şubat'ta gözaltına alındığı hatırlatıldı.

    15 Şubat'ta iki sanık dışındakilerin serbest bırakıldığı, S.T ve A.Ç'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine sorgulamalarının devam ettiği vurgulandı.

    S.T'nin, halası ile İkranur'u çuvala koyarak Salman deresi yatağına götürdükleri ve sığ bir yere bıraktıklarına işaret edilen iddianamede şunlar kaydedildi:

    "S.T'nin, oyun oynarken tartıştıkları sırada eliyle sırtına vurarak yere düşürdüğü, İkranur'un yere düşmesi üzerine ağlamaya başlaması ile amca, ailenin kendisine kızacağı endişesiyle İkranur'un susması için ağız ve burnunu eliyle kapatıp çırpınıp hareketsiz kalana kadar nefessiz bırakarak ölümüne sebebiyet verdiği, bu anlatımlar sonucu nefessiz bırakarak ölüme sebep olması şeklindeki eyleminin çocuğa karşı nitelikli kasten adam öldürme suçunu oluşturduğu ve atılı suçu işlediği anlaşılmıştır."

    Halanın telefonunda 'İkranur'umun ölüm yıl dönümü' şeklinde iki kayıt oluşturulmuş

    İkranur'un halası A.Ç. için hazırlanan iddianamede ise halanın telefon incelemesinde henüz İkranur 30 Haziran 2020'de ölü olarak bulunmadan önce telefon takvimine 27 Haziran 2020 ve 28 Haziran 2020 tarihlerinde 'İkranur'umun ölüm yıl dönümü' şeklinde iki kayıt oluşturulduğunun tespit edildiği aktarıldı.

    'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar ceza istenen hala için ise iddianamede şu ifadelere yer verildi:

    "Tüm dosya kapsamı, şüpheli savunmaları, yer gösterme ve bu sıradaki beyanları, cep telefonunun takvimine eklediği not birlikte değerlendirildiğinde, olay günü şüphelinin kardeşinin şüpheliyi çağırması üzerine 'Osman'ın harman yeri' diye tabir edilen yere gittiklerinde İkranur'un yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördüğü, halanın, hayat belirtisi olup olmadığını anlamak için baktığında bir belirti olmadığını anladığı, bunun üzerine İkranur'un öldüğünü anlayınca şüphelinin kardeşi ile birlikte cansız vaziyetteki İkranur'u çuvalla taşıyarak dere yatağına götürüp bıraktıkları, şüphelinin bu eyleminin suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu ve atılı suçu işlediği anlaşılmıştır."

    Ne olmuştu?

    Bulancak ilçesinin İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evine dönmeyen İkranur'un ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, küçük kızın cansız bedeni 30 Haziran'da kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 kilometre (kuşbakışı 1 kilometre) uzaklıktaki İncirli mevkisinde derede bulunmuştu.

    Etiketler:
    Mahkeme, Çocuk, bulancak, Giresun, İkranur Tirsi
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