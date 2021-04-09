Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: TOGG, pek çok rakibini geride bırakma iddiası taşıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) doğuştan elektrikli araç teknolojilerine yönelerek pek çok rakibini geride bırakma iddiası taşıdığını söyledi.

Genç MÜSİAD tarafından 'Yarını Bugünden Fark Et' temasıyla düzenlenen 7. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Türkiye'nin son 18-19 yılda ortalama yıllık büyümesinin yüzde 5'in üzerinde, gelişmekte olan ülkelerde bu rakamın yüzde 4 seviyesinde olduğunu belirtti.

Türkiye'de 200'den fazla üniversitenin teknoloji girişimlerine yönelik hızlandırma programının ve 80'den fazla teknoparkın bulunduğunu, teknoparklarda 6 binden fazla şirketin ve startup'ın yer aldığını dile getiren Kacır, bugüne kadar 40 bine yakın Ar-Ge projesinin tamamlandığını, 10 bin projenin devam ettiğini, yüksek teknolojili ihracatın 6 milyar dolara ulaştığını anlattı.

Ar-Ge'ye ayrılan payın artışıyla ilgili bilgiler veren Kacır, "Dolayısıyla artık Türkiye özel sektörün öncülüğünde Ar-Ge faaliyetlerinin sürdürüldüğü bir ülke haline geldi. Değişim çok hızlandı" diye konuştu.

'2023 hedefi; Türkiye'den en az 10 unicorn çıkması'

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, küresel Ar-Ge liderliği sıralamasında ilk 2 bin 500 firma arasında Türkiye'den sadece 6 firma bulunduğunu, 2023 hedeflerinin ise 23 Türk firmasının bu sıralamaya girmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Kacır, 2023'te en az 500 bin yazılımcı bulunmasını, teknoloji tabanlı girişimlere yapılan yatırımların en az 500 milyon dolarlık büyüklüğe erişmesini, Türkiye'nin en az 10 teknoloji giriminin unicorn olmasını hedeflediklerini anlattı.

'Türkiye'nin elektrikli otomobili 2022'de banttan inecek'

Elektrikli araçlarda yaşanan dönüşümden bahseden ve Türkiye'nin elektrikli otomobilinin 2022'de banttan inmeye başlayacağını dile getiren Kacır, "Dünyaya ihraç edebildiğimiz ve yepyeni başarı hikayeleri yazdığımız bir proje olacak" ifadesini kullandı.

Kacır, otomobil sektöründe yaşanan elektrikli araç devriminden bahseden ve 10 yıl sonra dünyada satılan otomobillerin en az yarısının elektrikli olacağının öngörüldüğünü kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Dolayısıyla TOGG, doğuştan elektrikli araç teknolojilerine yönelerek pek çok rakibini geride bırakma iddiası taşıyor. Dünyada bu amaç doğrultusunda geliştirilen projeler ve ortaya çıkan markalar kendilerinden çok daha büyük ve kıdemli rakiplerini geride bırakmıştır. Biz TOGG'un da benzer bir başarı hikayesi yazma hedefi taşıdığına yürekten inanıyoruz. Sadece biz inanmıyoruz. Biraz uluslararası medyayı taramanızı öneriyorum."