Babacan: İktidar tarafındaki iki parti haricindeki diğer partilerle ilişki zeminimiz sıcak; buna HDP de dahil

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, olası ittifaklarla ilgili "Bütün partilerle diyalog ve istişare içindeyiz. İktidar tarafındaki iki parti bizimle görüşmekten kaçıyor. Bizim korkacak bir şeyimiz yok. Alnımız dik. İktidar tarafındaki iki parti haricindeki diğer partilerle ilişki zeminimiz sıcak. Buna HDP de dahil" diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HaberTürk TV'de gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Babacan, Cumhur İttifakı dışındaki partilerle sıcak zeminleri olduğunu söyleyerek "Bu aşamada herhangi bir ittifaktan bahsetmemiz, vatandaşlarımız tarafından yanlış anlaşılır diye korkuyoruz. Biz kendi başımıza şu anda yürüyoruz. 81 ilde 81 il başkanı görevimizin başında. Büyükşehirlerde vatandaşlarımızla yeni yeni temas kuruyoruz. Teşkilatlanmayı küçük şehirlerden başlattık. Büyükşehirlerde kongrelerimizi henüz yapmadık. Büyükşehirlerde vatandaşlarımıza bir dokunmamız gerekiyor" dedi.

Babacan, "Seçim günü gelsin, herhangi bir ittifaka girer miyiz, girmez miyiz, o gün karar veririz. Bütün partilerle diyalog ve istişare içindeyiz. İktidar tarafındaki iki parti bizimle görüşmekten kaçıyor. Bizim korkacak bir şeyimiz yok. Alnımız dik. İktidar tarafındaki iki parti haricindeki diğer partilerle ilişki zeminimiz sıcak. Buna HDP de dahil. Diyalog kapılarımız açık. Geçenlerde bizi ziyarete geldiler" ifadelerini kullandı.

'Bizim 74 maddelik anayasa değişikliği paketimiz hazır'

DEVA Partisi lideri Babacan, anayasa ile ilgili ise şöyle konuştu:

"Biz güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmamızı tamamladık. Bütün detayıyla açıklamadan önce diğer siyasi partilerle ikili bazda görüş alışverişinde bulunalım istedik. Sayın Kılıçdaroğlu ile bunu basına açıklamıştık. Sayın Akşener'le, Sayın Davutoğlu ile açıkladık. Hepsinin hazırlığı az çok var. Onu hazırlıyorlar şu anda. Bizimki hazır. CHP ve İYİ Parti hazırlıyor. Çalışmaları bittiği anda bize alo diyecekler. Temas noktalarımızı belirledik. Hemen oturup konuşacağız. Mümkün oldukça geniş bir mutabakat arayışı. Sistem değişikliğinden bahsediyorsak tek başına bir partiyle olmaz, hatta meslek kuruluşlarını da içine alarak. Bizim açıklamamızdan 4 gün sonra sayın Erdoğan 'Hadi gelin anayasa değiştirelim' dedi. Bir bakıma ön alma, rol çalma. Bizim 74 maddelik anayasa değişikliği paketimiz hazır. Ama bunu tek başına açıklamamızın bir anlamı yok. Oturup bunu olgunlaştırmamız lazım. Çalışmalarımızı birbirine yaklaştırma gayreti. İlişki zemininin sıcak tutulması çok çok önemli.

Cumhurbaşkanı adaylığı