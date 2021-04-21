RTÜK'ten CHP'li Altay'ın Menderes benzetmesine inceleme

RTÜK, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Başbakan Adnan Menderes hakkındaki sözlerine ilişkin inceleme başlattı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Erdoğan'ın sonu Menderes'e benzemesin" sözlerine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kurul'dan yapılan açıklamada, "Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) April 21, 2021

Altay ne demişti?

​Altay, katıldığı bir televizyon programında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Menderes de bir dönem dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e."