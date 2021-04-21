Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Altay hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay hakkında, bir televizyon programında Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle, ‘tehdit’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Altay ne demişti?

​Altay, katıldığı bir televizyon programında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Menderes de bir dönem dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e."