Yemeksepeti'ne 'online bahşiş uygulaması' nedeniyle dava açıldı

Avukat Özgür Meriç Turan, temassız bahşiş uygulaması 'Mobil Tip Box'ın patentinin kendisinde olduğu ve fikrini izinsiz kullandığı gerekçesiyle 'yemeksepeti.com' hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Avukat Özgür Meriç Turan, 2012 yılında ses sanatçısı Adnan Şenses ile yaşadığı bir bahşiş olayından sonra temassız bahşiş fikrini düşünerek 'Mobil Tip Box' uygulaması geliştirdi.

Patentini aldığı temassız bahşiş uygulaması fikrini 'yemeksepeti.com'un izinsiz kullandığını iddia eden avukat Turan, Yemeksepeti’ne noterden ihtar çekti ve uygulamanın kullanılmamasını istedi.

Yemeksepeti’nin ihtara rağmen uygulamayı kullanmaya devam ettiğini iddia eden Turan, bu kez de savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre suç duyurusu dilekçesinde, şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkil, 2013 yılından itibaren “Bahşiş veya Tip Ödeme Sistemi”nin patent sahibi olmakla, aynı fikri mülkiyet hakkına havi “mobiltipbox” uygulaması da kullanımdadır. Yemeksepeti ve Yemeksepeti Banabi tarafından kullanılan online bahşişin, müvekkilin patent hakkına doğrudan tecavüz niteliği taşıyan bir eylem niteliğinde olduğu açıktır. Karşı taraf, müvekkilin tescilli marka ve patent hakkına tecavüz niteliğinde eylemleri sonucu haksız kazanç elde etmektedir."