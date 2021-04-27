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    Manisa’nın Selendi ilçesinde kaçırılan 16 yaşındaki yüzde 70 zihinsel çocuğun ailesi

    16 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, kendisini oğullarıyla evlendirmek isteyen aile tarafından kaçırıldı

    © İHA / SADIK CANGEL
    Türkiye
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    Manisa’nın Selendi ilçesinde 5 gün önce zorla evlendirilmek üzere kaçırılan 16 yaşındaki yüzde 70 zihinsel engelli kız çocuğunun hayatından endişe eden ailesi yetkililerden kızlarının bulunmasını istedi. Anne Hatice Çankaya, "5 gündür bir yudum suyla duruyoruz. Çocuklarımızın hepimizin dengesi kaçtı. Kızımın hayatından endişe ediyoruz" dedi.

    İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre, Manisa’nın Selendi ilçesinde yaşanan olayda, anne ve büyük kızı doktora gitmek için evden çıktığı ve babasının da hayvanlara bakmak için evden ayrıldığı sırada evde tek başına kalan 16 yaşındaki yüzde 70 zihinsel engelli Şadiye Çankaya, 15 gün önce kendisini 26 yaşındaki Süleyman K. ile evlendirmek isteyen aile tarafından kaçırıldı.

    Görgü tanıklarının beyanlarına göre 16 yaşındaki Şadiye Çankaya, iki erkek ve bir kadın tarafından saçından tutulup yaklaşık 200 metre sürüklenerek zorla beyaz bir arabaya bindirilerek mahalleden götürüldü.

    Ailenin durumu öğrenmesi üzerine jandarmaya yapılan şikayet sonrası Sadiye Çankaya’yı kaçırdıkları tespit edilen Dudu K., oğulları Süleyman K. ve Ferdi K.’ye ulaşılamadı. Firari durumda bulunan 3 kişi her yerde aranırken 16 yaşındaki çocuğun ailesi 5 gündür tehdit aldıklarını söyledi.

    Anne: Kızın ölüsü sizin dirisi bizim diyerek şikayetleri geri çekmemiz için tehditlerde bulunuyor

    Yaklaşık 5 gündür kızı Şadiye Çankaya’dan hiçbir haber alamadıklarını belirten anne Hatice Çankaya, şunları söyledi:

    Ben Manisa’ya büyük kızım Yasemin’i doktora götürmüştüm. Beni muhtarın hanımı 12.30 gibi aradı. ‘Evde kim var evinizde bağırış çağırış kopuyor’ diye ben de ‘babasıyla Şadiye evde’ dedim. Akşama doğru eve geldim ve karakola giderek kızımı kaçıranlardan şikayetçi olduk. Akşam 19.00 gibi kaçıranların babasıyla karakolun kapısında karşılaştım. Ona 'Kızımı getirin yoksa gerisini siz düşünün' dedim. Babası da bana ‘ben sana yalvardım kızını ver diye sen de vermedin. Vermeyince ben de böyle yaparım’ dedi. Kızın ölüsü sizin dirisi bizim diyerek şikayetleri geri çekmemiz için tehditlerde bulunuyor. 5 gündür bir yudum suyla duruyoruz. Çocuklarımızın hepimizin dengesi kaçtı. Hepsinden şikayetçiyim. Kızımın hayatından endişe ediyoruz." 

    Baba: Çocuğumun en yakın zamanda bulunmasını istiyorum

    Engelli kızlarının söz konusu aile tarafından kaçırıldığının kaydeden Baba Hekmet Çankaya ise, “22 Nisan Perşembe Günü saat 11.000’da Dudu, Ferdi ve Süleyman K. evime geldi. Kızımı yeniden istemek için. Ben de 'Size verilecek kızım yok' dedim. Evden kovdum onlar gittikten sonra ben de hayvanlara bakmak için evden ayrıldım. Ben evden çıkınca gelip kızımı sürüyerek 200 metre acı çeke çeke götürmüşler. Her yere haber verdik. Ama hiçbir yardım göremedik. Perşembe gününden beri Şadiye kızımdan bir haber yok. Kazıklı Mahallesinden Rüstem, Dudu, Ferdi, Süleyman K. kızımı zorla kaçırdı. Bunlardan şikayetçiyim davacıyım. Bir haftadır acı çekiyorum. Yemek yiyemiyorum çocuğumun en yakın zamanda bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

    Şadiye Çankaya’nın ablası Yasemin Çankaya ise kardeşinin kaçırılmasından sonra sürekli tehditler aldıklarının altını çizerek şunları söyledi:

    "Baba Rüstem K. ile telefonda görüştüm. 'Kardeşimi getirin şikayetimizi geri çekelim' dedik. Beni aradı 'Ölüsü sizin dirisi bizim' diyerek tehdit etti. Nişanlımı da arayarak tekrar tehdit ettiler. Şikayetlerinden vazgeçsinler biz de 2-3 gün sonra kızı teslim edelim demiş.”

    Öte yandan 16 yaşındaki engelli Şadiye Çankaya’yı oğulları ile evlendirmek isteyen ailenin oğullarının 26 yaşındaki Süleyman K.’nin de yüzde 50 zihinsel engeli olduğu ve Şadiye Çetinkaya’yı annesi Dudu ile erkek kardeşi Ferdi K.’nin yardımıyla kaçırdığı belirtildi.

    Jandarma her yerde firari 3 şahıs ile kaçırılan kızı ararken durumun emniyet güçlerine de intikal ettirildiği ifade edildi.

    Etiketler:
    Manisa, zorla evlendirme mağdurları, Engelli, Sadiye Çankaya
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