Erkan Baş'tan alkol satışı yasağı tepkisi: Ne yapmak istediğinizi açık açık söyleyin, biz de haddinizi bildirelim

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, tam kapanmada uygulanan alkol satışı yasağının hukuki biri dayanağı olmadığını ve iktidarın 'yaşam tarzı dayatması' olduğunu söyledi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM’de düzenlediği haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla değişen bakanlar ve bakanlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Baş, “Tabi bakanlar yine aynı kendilerinden öncekiler gibi muhtemelen sadece Erdoğan’ın iki dudağına bakacaklar” dedi.

'Ruhsar Pekcan hakkında suç duyurusunda bulunduk'

“Beş litrelik dezenfektanı aracı kuruluşa 100 liradan satarken devlet kurumuna 175 liradan satan, Ticaret Bakanlığı’nı dolandıran Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan söz ediyorum. 9 milyon lirayı kaşla göz arasında, tıpkı çalışma arkadaşı Süleyman Soylu’nun da dediği gibi ‘Ooooh, ooooh’ diyerek cebe indiren Ruhsar Pekcan’dan söz ediyorum” diyen Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi’nin Ruhsar Pekcan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, “Er ya da geç bunların hukuk önünde de hesap vereceğinden hiç kuşkumuz yok. Kendi çalıştıkları bakanlığa utanmadan mal satıyorlar, utanmadan pahalıya satıyorlar, ondan sonra da ‘Hadi bana eyvallah’ diyorlar. Buna izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

“Hiç lafı eğip bükmeyelim, olanı dosdoğru söyleyelim: Bir; hesap sorulacak, iki; el koyulacak, üç; halka dağıtılacak” diyen Baş, “23 Nisan’da bunları söyledik, ülkeyi getirdikleri yeri, işledikleri suçları yüzlerine karşı ifade ettik diye beyefendiler rahatsız olmuşlar. Yaparken utanmıyorlar, yüzlerine söylenince rahatsız oluyorlar. Hamasetle ve kuru ajitasyonla günü geçiştirme peşindeler ama her geçen gün halkımız daha zor durumda kalıyor, bunlar daha fazla zenginleşiyor. Durum net olarak budur ve bunun bir tek dakika daha sürmesine izin vermemek gerekir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün açıkladığı ‘tam kapanma’ uygulamasına ilişkin de konuşan TİP Genel Başkanı, “İlk söylenmesi gereken şudur; üç hafta tam kapanma mümkünmüş, peki o zaman niye salgın kontrolden çıkmadan önce ilan edilmedi ve o kadar insan niye öldü?” sorusunu yöneltti.

Erkan Baş , “Sokakta simit satan, ayakkabı boyayan, çöp toplayarak geçinenler için; evlere temizliğe giden, atölyede tekstil işi yapanlar için; işsiz bıraktıkları ressamlar, heykeltıraşlar, müzisyenler için, çocuklu anneler için, öğrenci evinde aç karnına ders çalışıp online sınavlarına hazırlanan gençler için tek bir kuruş destek açıklamadılar. Ey iktidar, günlük çalışıp kazanan milyonlarca insan ne yapacak?” diye konuştu.

Tam kapanmanın destekle olabileceğini söyleyen Erkan Baş, iktidarın bıyık altından ‘kaynak yok’ dediğini ancak Türkiye’nin kaynağı olduğunu dile getirdi.

'Ne yapmak istediğinizi söyleyin'

Tam kapanma sırasında genelgede ve valiliklerin ilgili yazılarında olmamasına rağmen alkol satışının yasaklandığını söyleyen TİP Genel Başkanı, “Böylesi bir adım herhangi bir hukuki dayanağı olmayan tümüyle keyfi bir adımdır. Açık çağrı yapıyoruz; niyetiniz neyse açık açık söyleyin biz de haddinizi bildirelim. Bu iktidar Türkiye halklarının tümünü kendi istediği gibi yaşamaya zorluyorsa biz de bunun tam karşısında olacağız” ifadelerini kullandı.

Erkan Baş'tan alkol satışı yasağı tepkisi: Ne yapmak istediğinizi açık açık söyleyin, biz de haddinizi bildirelim https://t.co/gRbtmKSjdU pic.twitter.com/FR2X2YK8tD — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 27, 2021

'Pandemi iktidarın aklına işçiler hak arayacağı zaman geliyor'

“Ayasofya açılırken, 15 Temmuz ile ilgili etkinlikler yapılırken, lebalep kongrelerde virüs yayılımı artırılıp ülke kıpkırmızı olurken Kovid tehlikesi düşünmeyenler, 23 Nisan söz konusu olunca 1 Mayıs söz konusu olunca, halkımız-işçiler hakkını arayacağı zaman ne hikmetse iktidarın aklına pandemi geliyor” diyen Erkan Baş, “İktidarın pandemi bahanesiyle her istediğini yapabileceğini düşünüp 1 Mayıs’ı yasaklamak için 30 Nisan gününde başlayan ‘tam kapanma’ ilan etmesi yüzsüzlüktür” diye konuştu.

Koruma altındaki Rize İkizdere’de taş ocağı kurulmasına yönelik tepkiler hakkında “Milyonlarca yurttaşın kalbi İkizdere’de direnen yurttaşlarımızın yanındadır. İnatla doğayı, yaşamı, savunmaya devam edeceğiz” dedi.