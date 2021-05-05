Türk Eczacıları Birliği Başkanı Çolak: Aşılanan gruba stajyer eczacılar da eklenmeli

Türkiye'de 14 Ocak’ta başlayan kitlesel aşılama takviminde eczacılar da 21 Ocak'ta aşılanmaya başlandı.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, öncelik grubuna dahil edilen eczacılar aşılarını olurken, sayıları 2 binin üzerinde olan stajyer eczacıların henüz aşılanmadığını belirterek şunları söyledi:

“Bildiğiniz üzere sağlık çalışanları ülkemizde öncelikli olarak aşılanan grupta yer aldı. Pandemi ile en önde mücadele eden sağlık çalışanlarının öncelikli aşılanması elbette önemli ve kıymetliydi. Ancak bu süreçte bazı aksaklıklar da yaşandı. Yeni eczane açan eczacılarımız, çalışmaya yeni başlayan çalışanlarımız, ikinci eczacılarımız, yardımcı eczacılarımız, mesul müdürlerimiz ve daha da büyük bir grup olan stajyer eczacılarımız henüz aşılanmadı. Gelinen noktada 2 bin 172’si stajyer eczacılarımız olmak üzere, toplamda 2 bin 893 eczacımız ve eczane çalışanımız henüz aşılanmış değil."

İlgili kurumlarla birçok görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Çolak, stajyerler için aşı talep etti ve "Biz eczanelerimizde hep birlikte emek vererek, omuz omuza çalışarak pandemiye karşı mücadele veriyoruz. Hepimizin ortaklaştığı konu halk sağlığına katkı sunmak. Sağlık çalışanları bir bütündür, birbirinden ayrılmadan aşılanmalıdır. Türk Eczacıları Birliği olarak ilk günden bu yana ilgili kurumlarla görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Ancak henüz bir sonuca ulaşmış değiliz. Çağrımızı yineliyor, aşılanan gruba stajyerlerimizin ivedilikle eklenmesini talep ediyoruz" dedi.