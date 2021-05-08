AK Partili Sorgun: İntiharlar yalnızca ekonomik değil; yüzde 90'ının eşiyle problemli olduğu ortaya çıkıyor

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Kanal 42'de yayınlanan programa konuşarak, son zamanlarda medyaya yansıyan intihar olaylarına ilişkin olarak konuştu.

"İntiharlar yalnızca ekonomik değil, bunlara psikolojik etkenler de dahil" diyen Sorgun, "İntiharların hiçbirine gönlümüz razı olmaz, açlıktan intihar etti. Haşa! Geçen sene Konya’da bir olay oldu. Çıkarttık, baktık. Adamın şu kadar mal varlığı var. Ailevi problemler, depresyonlar oluyor sonra ekonomik sebeplerle intihar etti deniliyor. Dünyanın en fazla ekonomisi gelişmiş olan İskandinav ülkelerine baktığımızda, peki neden intihar vakalarının en fazla olduğu ülkelerin de arasında olduğunu sorgulayalım. Hiçbirimizin şartları eskisi gibi değil. Bazen biri çıkıyor köprüye, çatıya falan yüzde 90’ının daha sonra eşiyle problemli olduğu ortaya çıkıyor. Bunlar toplumun güvenini sarsar. Ellerinde hazır bir şablonlar intihar edenlere ekonomik sebepli ifadeleri yer veriliyor. Birileri bunları söylesin, 'Tayyip Erdoğan’ın da işi gücü yok bütün bunlara cevap versin'. Bu ucuzluktan kaçınmak gerekiyor. Ticaret dediğiniz şey kâr da eder, zarar da eder. Hayatta iniş de var çıkış da var. Uçak çıkar da iner de. İsteniyor ki her zaman yükseğe çıkalım. Ama hayat her zaman istediğimiz gibi sürmez" ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet SORGUN : İntiharların yüzde 90'ının nedeni ekonomik değil, eşle yaşanan sorun.@sorgunahmet / @mhmmdokurr - @rruumeysa pic.twitter.com/0fJJWuOEIW — Kanal 42 (@Kanal42) May 8, 2021

Sorgun, AK Parti Genel Merkezi resmi hesaplarından paylaşılan 'Yalan Üretim Merkezi' animasyon videosunun kaldırılmasıyla ilgili olarak da "Her şey sonsuza kadar sürecek değil, bir şey uzun süre kalırsa etkisi kalmaz. Resmi sitede de paylaşıldı ve bu animasyonların devamı da gelecek .Elbette bundan rahatsız olanlar oldu, mesela CHP ve şürekâsı" yanıtını verdi.

İletişim Başkanlığı ve AK Parti içerisinde bu sebeple bir krizin oluşup oluşmadığına dair soruya ise Sorgun, şu yanıtı verdi: "Tabii şöyle, at sonra bunu AK Parti cevaplandırmaya çalışsın. Muhalefetin yapmak istediği şey bu. Ben ortaya bir şey atayım, sonra iktidar işi gücü bıraksın bununla ilgilensin. Eskiden “DÜM” (Dedikodu Üretim Merkezi) diye bir şey vardı, onu uyguluyorlar."

AK Partili Sorgun, videonun paylaşılmamasına ilişkin "Cumhurbaşkanının her şeyi paylaşacağına ilişkin diye bir şeyi kim çıkarıyor ya? Yani paylaşır veya paylaşmaz. Cumhurbaşkanının işi gücü yok bunu neden paylaşmadığını cevaplayacak öyle mi? Niye falan paylaştı, filan paylaşmadı? O zaman paylaşanlar ve paylaşmayanlar arasında bir şey mi var? Bundan medet bekliyorlar. Cumhurbaşkanı mübarek Ramazan günü, şartlarına dikkat ederek bir gün şehit yakınına, bir gün bir çiftçi ile hep gariban, dezavantajlı kişilerle meşgul. Muhalefet ise videoyu kimin paylaşıp paylaşmadığı ile meşgul" dedi.