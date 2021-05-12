Ankara Dişhekimleri Odası'ndan İstanbul Sözleşmesi'nin feshine karşı dava

Ankara Dişhekimleri Odası, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtıklarını duyurdu.

Odadan yapılan açıklamada, "Ankara Dişhekimleri Odası tarafından İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen 'Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden çekilmeye ilişkin 19.03.2021 tarih ve 3718 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının ve kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddelerinin iptali amacıyla 29 Nisan 2021 tarihinde Danıştay’da dava açılmıştır" denildi.

Ankara Dişhekimleri Odası olarak #İstanbulSözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle

29 Nisan 2021 tarihinde dava açtık.



➡️ https://t.co/KiBBTz6Jfh #İstanbulSözleşmesi10Yaşında pic.twitter.com/1IVxMymaVj — Ankara Dişhekimleri Odası #Tükeniyoruz (@ADO_CDA) May 11, 2021

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Usulde paralellik ilkesi ile yasama, yürütme ve yargı organlarının fonksiyonları yönünden tespit edilen hukuka aykırılıkların öncelikli olarak vurgulandığı dava dilekçesinde yürütmenin durdurulması talebinin de yer aldığı belirtildi.

'Tüm bireylerin menfaatlerinin zedelenmesine yol açmaktadır'

"Sözleşmenin etkin şekilde uygulanmaması ve ardından verilen çekilme kararı ile ülkemizde giderek artan kadına karşı şiddet ile aile içi şiddet vakalarının önüne geçilmesi daha olanaksız hale gelmektedir" denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Gün geçtikçe yerleşik hale gelen şiddet eğilimi ve toplumsal algı yapısı; tüm kadınların ve buna bağlı olarak tüm bireylerin menfaatlerinin zedelenmesine yol açmaktadır. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yıl dönümünde 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır' diyor, Sözleşmenin feshine ilişkin kararın yargı organlarında bir an önce iptal edilmesi beklentimizi bir kez daha yineliyoruz."