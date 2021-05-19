Karamollaoğlu: Süleyman Soylu aklanmak istiyorsa istifa etmelidir

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sedat Peker'in gazeteci Hadi Özışık'la yaptığı görüşme yayınlamasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya istifa çağrısında bulunurken, "Aklanmak istiyorsa istifa etmelidir. Soruşturma süreci böyle başlatılmalıdır" dedi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'de yaşayamam diyenlerin biletini alıp, göndermek lazım" ifadesini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Kovmak, kırmak, kapının dışına koymak kolaydır ama dertlerle ilgilenmek, çözüm üretmek zordur. Çifte standartı ve kamplaşmayı ortadan kaldırmalıyız. Yoksa çözüm üretme imkanı olmaz ve gençlerimize güven veremeyiz."

Milli Gazete'de yer alan habere göre, konuşmasında Sedat Peker'in iddialarına da yer veren Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye’de firar etmiş bir kişi adeta yeri yerinden oynatacak iddialarda bulunuyor ama memlekette bir tane savcı bu konuyu dikkate alıp ilgilenmiyor. Çünkü iktidarın yetkilileri bu işin içinde. Bugün Türkiye’de 90’lı yılları aratır halde devlet ve mafya ilişkisi ortalığa dökülmüş durumdadır. Ancak kimsenin kılı kıpırdamıyor. Hâkiminin davacı, mübaşirinin şahit olduğu bir davada da verilen hükme itibar edilmez."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iddialardan aklanmak istiyorsa bir an önce istifa etmesi gerektiğini belirten Karamollaoğlu, "Soruşturma süreci böyle başlatılmalıdır" dedi.