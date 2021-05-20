Turist kadın, Taksim Meydanı'nda soyundu

İstanbul Taksim'de madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Faslı turist kadın soyundu.

İstanbul Taksim Meydanı'nda dün akşam saat 19.30 sıralarında madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen turist kadın sokakta birden soyundu.

Turist, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi civarında bir süre çıplak halde gezmeye devam etti.

Çıplak şekilde gezen turist kadına meydandaki vatandaşlar ve polis tepki gösterdi. Tepkiler üzerine bir elbise giydirilen genç kadın, koşarak İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında kayboldu.