Bakan Akar: Önümüzdeki hafta güven artırıcı önlemler çerçevesinde Yunan muhataplarımızla görüşmemiz olacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Yapılan mücadele kapsamında şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirildi" diyen Bakan Akar, şunları söyledi:

Kandilin ışıkları söndü, kararıyor. Sonlarının geldiğini gördüler.

"Önümüzdeki hafta güven artırıcı önlemler çerçevesinde Yunan muhataplarımızla görüşmemiz olacak

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