HKP'den Suriye devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Beşar Esad'a kutlama mesajı

HKP Başkanlık Kurulu, Suriye’de yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yeniden seçilmesinin ardından Esad'a kutlama mesajı gönderdi.

Yapılan açıklamada, "Bu büyük zaferden dolayı şahsınızı ve Suriye Arap Cumhuriyeti’nin kahraman halkını canı gönülden kutluyor, emperyalistlere ve bölgemizdeki işbirlikçilerine karşı mücadelenizi destekliyor, nihai zafere giden yolda sizlere başarılar diliyoruz" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Beşşar Esad, Türkiye'nin en yurtsever, anti-emperyalist, enternasyonalist partisi olan Halkın Kurtuluş Partisi; ABD-AB mperyalistlerinin ve bölgemizdeki işbirlikçilerinin Suriye'yi Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde tıpkı Irak gibi, Libya gibi bölmeyi amaçlayan saldırılarını, provokasyonlarını ilk günden itibaren lanetlemiş, daima kardeş Suriye halkı ve önderliğiyle enternasyonalist dayanışma içerisinde olmuş, bu dayanışmasını her platformda dile getirmiştir.

Suriye halkı, aradan geçen 10 yıllık zaman zarfında sizin önderliğinizde kahramanca mücadele etmiş, düşmanlarını püskürtmüş, en sonunda da yenilgiye uğratmıştır. Kahraman Suriye Halkı emperyalistlerin gururlarını kırmış, aynı zamanda cesur bir önderlik altında kenetlenen bir halkın her türlü düşmanı yenebileceğini tüm dünyaya göstermiştir.

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Suriye Arap Cumhuriyeti'nde yapılan son devlet başkanlığı seçimlerinde, yüzde 95.1'lik oy oranıyla kazandığınız kesin zafer, Suriye halkıyla önderliğinin nasıl kenetlendiğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Seçim sonrası sizin de ifade ettiğiniz gibi bu büyük zafer; işbirlikçilerin, ajanlarının ve efendilerinin suratlarına bir tokat gibi inmiştir.

Bu büyük zaferden dolayı şahsınızı ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin kahraman halkını canı gönülden kutluyor, emperyalistlere ve bölgemizdeki işbirlikçilerine karşı mücadelenizi destekliyor, nihai zafere giden yolda sizlere başarılar diliyoruz."