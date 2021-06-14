Sedat Peker’den açıklama: Ailemin yanına geri geldim

Hakkında yakalandığı iddiaları ortaya atılan Sedat Peker sosyal medyadan yaptığı açıklamayla öğle saatlerinde kaldığı mekandan yetkililerle beraber ayrıldığını ve şu anda mekana, ailesinin yanına geri döndüğünü ifade etti.

Sedat Peker'e yakın isimlerden kendisini danışmanı olarak tanımlayan Emre Olur'un 'Peker'in, Dubai'de kaldığı konuta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) polislerinin geldiğini ve kendisini konutundan aldıklarını söylediği iddia edilmişti.