Levent Üzüncü: Bir tweeti'min sonuna eklediğim üç nokta yüzünden adliyede ifade verdim

Oyuncu Levent Üzümcü, sosyal medya paylaşımı nedeniyle yeninden ifadeye çağrıldığını açıkladı.

Üzümcü, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Mafyanın, katillerin, hırsızların, azmettiricilerin, rüşvetçilerin ellerini kollarını sallayarak dolaştığı ülkemizde az önce Anadolu Adliyesinde bir tivitimin sonuna eklediğim üç nokta (…) yüzünden ifade verdim.”

Mafyanın, katillerin, hırsızların, azmettiricilerin, rüşvetçilerin ellerini kollarını sallayarak dolaştığı ülkemizde az önce Anadolu Adliyesinde bir tivitimin sonuna eklediğim üç nokta (…) yüzünden ifade verdim. — Levent Üzümcü (@LeventUzumcu) June 18, 2021

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Üzümcü, geçen hafta da 3 yıl önce attığı bir tweet nedeniyle ifadeye çağrıldığını belirterek, "3 yıl önce attığım bir tivit nedeniyle mâlî şubeye ifadeye çağırıldım. Sermaye piyasası şeysi, spekülasyon yapmak suretiyle doların fiyatını yükselttiğim gerekçesiyle benden şikâyetçi olmuş. O zaman dolar 6 kûsûr liraymış… meğer başımıza gelenlerin sorumlusu benmişim ya len" ifadelerini kullanmıştı.