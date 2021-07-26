Altaylı'dan Alçı'ya: Böyle bir meseleyi gündeme taşıyanlar, yalakalık uğruna 'Faşist' diye yaftalanamaz

Habertürk yazarları Fatih Altaylı, mültecileri Türkiye’den göndermeyi çalışmanın 'kaba ırkçılık ve vandal faşizmden bile daha tehlikeli' olduğunu söyleyen Nagehan Alçı’ya, isim vermeden, “Böyle bir meseleyi gündeme taşıyanlar, yalakalık uğruna 'Faşist' diye yaftalanamaz” ifadesiyle yanıt verdi.

Türkiye’de son günlerde en çok konuşulan konuların başında, özellikle ABD’nin Afganistan’dan çekilmeye başlamasıyla sayıları daha da çok artan Afgan göçmenler geliyor.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, hem sunduğu televizyon programlarında hem de köşesinde, göçmenlerin ülkeye girişine birçok kez tepki gösterdi.

Geçen hafta Altaylı, 'Dingo'nun ahırına hoş geldiniz' başlıklı yazısında, “Sınırlarımızı delik deşik etmekle kalmayıp, evlatlarımızı da delik deşik eden bu gizli işgal ordusu nasıl olur da elini kolunu sallayarak bu ülkenin her tarafında gezebilmektedir” ifadeleriyle Afgan mültecilerin girişlerini eleştirdi.

Alçı: 'Kaba ırkçılık ve vandal faşizmden bile çok daha tehlikeli'

Nagehan Alçı ise Altaylı'nın yazısının ardından Habertürk'teki köşesinde isim vermeden Türkiye'nin göçmen politikasını eleştirenleri hedef aldı. Alçı, şu ifadeleri kullandı:

"Kaba ırkçılık ve vandal faşizmden bile çok daha tehlikeli olan şey Türkiye’de 9-10 senedir yaşayan 5 milyon insanı bu ülkeden atma projesini sözde entelektüel kılıflarla sunmaya çalışmaktır."

Altaylı bugünkü yazısının "Roma İmparatorluğunu göç yıkmıştı" başlıklı bölümünde, isim vermeden ​ Alçı'ya tepki gösterdi. Altaylı, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Unutmayınız ki, Roma’yı yıkan 'Göçler' olmuştur. Kontrolsüz göç, göç değildir. Yıkımdır. TBMM’nin bundan daha önemli işi yoktur. Türkiye’nin bundan önemli sorunu yoktur. Nesiller boyu sürecek ve asla çözülmeyecek bir soruna karşı bu kadar duyarsız kalınamaz. Böyle bir meseleyi gündeme taşıyanlar, yalakalık uğruna 'Faşist' diye yaftalanamaz.