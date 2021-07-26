Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Suriyeliler bazı ilçelerimizde belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, katıldığı bir TV programında Suriyelilere dair açıklamalar yaptı. Suriye’deki savaşın Hatay’a olan etkileri hakkındaki düşüncelerini paylaşan ve doğum oranına dikkat çeken Başkan Savaş, “Böyle giderse şu anda belli ilçelerimizde belediye başkanlığına aday olsalar rahatça kazanırlar” dedi.