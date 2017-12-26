On binlerce kişi, canlı yayında 'hiçbir şey yapmayan adamı' izledi

On binlerce kişi, canlı yayında sessizce şömine önünde oturup hiçbir şey yapmayan Overwatch oyununu mimarı ünlü video oyun tasarımcı Jeff Kaplan'ı izledi.

The Telegraph'ın haberine göre, 10 saat süren canlı yayının büyük bölümünde Jeff Kaplan hiçbir şey yapmadan oturdu. Sadece sessizce kameraya baktı.

Canlı yayın sırasında Kaplan'ın üzerine mikrofon düştü. Ancak ünlü tasarımcı, gözlüğünü düzelterek oturmaya devam etti.

The Biggest End of 2017 Mood: Jeff Kaplan, staring off into space, contemplating unknown questions silently in front of an audience of over 40,000 people, all on Christmas Eve. pic.twitter.com/9JN8vaNUT0 — Frost Fire ❄ (@vxnea) 24 Aralık 2017

​'ŞU ANDA BİR PLANI HAYATA GEÇİRİYORUM'



Yayın sırasında çalan telefonu açan Kaplan, "Üzgünüm ama şimdi konuşamam. Şu anda bir planımı hayata geçiriyorum. Bu plana göre 10 saat boyunca ateş önünde oturmam gerek. Şu an anlatamam" dedi.

Ardından bisküvi yemeye başlayan Kaplan bunu gün boyunca yapabileceğini söyledi

a selection of moods from jeff kaplan himself pic.twitter.com/w4aGXHAOTH — danni 🎄 (@futuretones) 25 December 2017

​40 BİN KİŞİ İZLEDİ

Canlı yayını izleyenlerin sayısı 40 bini buldu. İzleyenlerin çoğu yayını zaman kaybı olarak görmediklerini söyledi.

Frost Fire rumuzlu bir takipçi, "2017 için en iyi son: 40 bin kişilik izleyici kitlesi önünde sessizlikte boşluğa bakan, bilinmeyen sorular üzerine kafa yoran Jeff Kaplan ve tüm bunlar Noel arifesinde" dedi.

This whole Jeff Kaplan stream of him just sitting there is amazing, but I am starting to get super concerned about the quality of that milk over time. @PlayOverwatch pic.twitter.com/lLWJuBdGg7 — Scott Johnson 👁 (@scottjohnson) 25 December 2017

​Jamie Colley ise "Tüm ciddiyetimle söylüyorum, 3 saat boyunca Jeff Kaplan'ın koltukta oturup hiçbir şey yapmamasını izledim ve pişman değilim" yorumunda bulundu.

Kaplan, öncelikle Overwatch oyununun yaratıcı direktörü olarak biliyor. Neden böyle bir yayına ihtiyaç duyduğu bilinmiyor.