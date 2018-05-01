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    Barcelonalı futbolcu Pique, RT kameramanı olursa...

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    İspanya La Liga'da Deportivo La Coruna'yı 4-2 mağlup ederek şampiyon olan Barcelona takımı, şampiyonluğunu kutladı. Kutlamalar sırasında takımın savunma oyuncusu Gerard Pique, Russia Today'in (RT) kamerasını alarak yıldız futbolcular Lionel Messi ve Luis Suarez'in olduğu otobüsün üzerinden görüntü aldı.

    Barcelona'nın La Liga şampiyonu olmasının ardından binlerce insan kentin (Barcelona) sokaklarını doldurdu. Takımın 10 yılda 7. şampiyonluğu için yapılan Kutlamaların yapıldığı alanda bulunan bir otobüste Lionel Messi, Luis Suarez ve çok sayıda başka yıldız ismin olduğu bir otobüs de vardı. Binlerce kişi zaferi tüm coşkuyla kutlamaya devam ederken, RT kameramanı daha yakından görüntü almak için otobüse yaklaştı. Ancak kameraman, beklediğinden daha fazla görüntü almayı başardı.

    Barcelonalı futbolcu Pique, RT kamerasını aldı ve otobüsün üzerinden kendisi ile diğer yıldızları görüntülemeye başladı.

    Messi ve Suarez de kameraya poz verdi. Pique de görüntüde öpücük gönderdi.

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    Etiketler:
    Futbol, La Liga, Luis Suarez, Gerard Pique, Lionel Messi, Barcelona
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