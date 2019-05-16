Suriye ordusunun ‘kaplanları’ Hama’da militanlara operasyon düzenliyor

Ali Talha “El Hweiz köyündeki teröristlere saldırı operasyonuna başladık. Bu teröristler 3 ay önce Rusif köyüne saldırmıştı. Onlara her şeyi barışçıl ve nazikçe çözmeyi teklif etmiştik, reddettiler ve onları yok ettik” dedi.

Salı gününü çarşambaya bağlayan gece operasyona başlayan Suriye ordusu dün köyü başarılı şekilde teröristlerden temizledi. Daha önce de Hamra köyü, El Şirai hava üssü ve tarım alanları teröristlerden kurtarmıştı, militanlar da daha sonra El Hweiz köyünü kuşatmıştı.

Komutan Süheyl El Hasan’ın yönettiği Kaplan kuvvetleri Suriye’nin dört bir yanında birçok başarılı operasyona imza attı. Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim üssünde Ağustos 2017’de El Hasan’a militanlara karşı mücadele ve ortak operasyonlardaki başarıları nedeniyle yakın dövüş silahı ödülü ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’dan teşekkür mektubu iletilmişti. Kaplanlar ve El Hasan, Suriye’de kahraman olarak görülüyor.