St. Petersburglu öğrenci ‘canlı tablolar’ yaratıyor

Anisimova yaklaşık iki yıl önce resim sanatı alanında 'tableau vivant' olarak bilinen yeni bir akıma kapıldı ve ‘canlı tablolar’ yaratmaya, yani insanları ve giysilerini ‘renklere büründürmeye’, ayrıca yaptığı çalışmaların ‘canlanacağı’ dekorasyonları çizmeye başladı.

Ebeveynleri daha küçük çocukken yaratıcı olduğunu fark ettiği Liza, iki yaşında resim çizmeye başladı. Yedi yaşını doldurduktan sonra küçük ressam, suluboya çalışmalarıyla ünlendi, on yaşındayken çalışmaları Oslo'daki Uluslararası Çocuk Sanatları Müzesi'nde sergilendi.

Hayal ettiği üniversite Sorbonne

2016’da genç sanatçı ailesi ile birlikte, insanların katıldığı yerleştirme sanatı eserlerinin yaratıldığı Kaliforniya’daki ‘Pageant of Masters’ sergisini ziyaret etti. Bu şekilde bir tablo yaratmak için modellere makyaj yapılıyor ve bu kişiler, bilinen herhangi bir tablonun kompozisyonu ile ‘bütünleştiriliyor’. Bu fikirden ilham alan genç sanatçı, bu yönde çalışmalarını sürdürmeye karar verdi.

Yerleştirme sanatı çalışmaları ile dünyanın dört bir yanına seyahat ediyor genç sanatçı, kazandığı tüm paraları Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde okumak için biriktiriyor. Genç kız ayrıca hayır işleriyle de uğraşıyor.