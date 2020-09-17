ABD'de ilk klonlanan Przewalski atı doğdu

Kurt, başarılı bir şekilde klonlanan ilk Przewalski atı oldu.

Dünyada sayısı sadece 2 bin olan Przewalski atı, yok olma tehlikesi altında, hepsi ise 12 hayvanın soyundan geldikleri için akrabadır.

Eskiden Orta Asya'da yaşayan bu tür yabani at, son olarak 1969 yılında vahşi doğada görüldü. Günümüzde yaşayan atların tümü esaret koşulları altında doğdu.