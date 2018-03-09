En az 8 kişiyi tacizle suçlanan Güney Koreli aktör ölü bulundu

Ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarının ardından başlayan #MeToo (Ben De) kampanyasının özellikle siyaset ve sinema dünyasında etkisini göstermeye başladığı Güney Kore’de cinsel saldırıyla suçlanan bir aktör bugün evinde ölü bulundu.

Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap'ın aktardığına göre en az 8 kişiye tacizde bulunduğu iddia edilen aktör Jo Min-ki’nin intihar etmiş olabileceğinden şüpheleniliyor.

Daha çok televizyon dizilerinde (East of Eden, Queen Seondeok, Orange Marmalade, Moon Lovers) rol alan 52 yaşındaki Jo, oyunculuk dersi verdiği bir üniversitedeki öğrencilere cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyordu. Jo bu iddiaların ayyuka çıkmasının ardından üniversitedeki işini bırakmıştı.

[BREAKING] Actor #JoMinKi found dead in his apartment (allegedly suicide). It's reported that his wife found him and called paramedics immediately https://t.co/rWyH4Y0q4A #KoreanUpdates VF pic.twitter.com/7vDHemQLo8 — KoreanUpdates! (@KoreanUpdates) 9 Mart 2018

​Güney Chungcheong Valisi Ahn Hee-jung, #MeToo kampanyasının Güney Kore'de makamından ettiği en üst düzey yetkili olmuştu.

Sinema ve edebiyat dünyasında cinsel tacizle suçlanan önde gelen isimler arasında ise yönetmen Kim Ki-duk ve şair Ko Un var.