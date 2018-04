Mamma Mia: ABBA'dan 35 yıl sonra 2 yeni şarkı

1970'lerde diskoların vazgeçilmezi olan ABBA'nın dört üyesi, 35 yıl aradan sonra yeniden biraraya geldiklerini duyurdu.

Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad ve Agnetha Faltskog, duyuruyu Instagram'dan yaptı.

''Dördümüz de 35 yıldan sonra yeniden güçlerimizi birleştirmenin ve kayıt stüdyosuna girmenin eğlenceli olacağını hissettik. Ve öyle de yaptık'' açıklaması yapan İsveçli grup, 2 yeni şarkı kaydettiklerini teyit etti.

SANAL TUR HAZIRLIĞI

1970'lere 'Waterloo', 'Dancing Queen', 'Mamma Mia', 'Super Trouper' gibi hitlerle damga vuran dörtlü, dijital avatarlarıyla sanal bir turun hazırlıklarını yaptığını da belirtti.

Aralık ayında özel bir TV programında 'I Still Have Faith in You' şarkısını hologramlarıyla sahneleyeceklerini belirten dörtlü, yeniden biraraya gelmeleri için şunları söyledi:

'SANKİ KISA BİR TATİLDEN GERİ DÖNMÜŞÜZ GİBİ'

''Sanki zaman durdu. Biz sadece kısa bir tatil için uzaklara gitmişiz gibi oldu. Son derece keyifli bir deneyimdi.''

400 milyondan fazla albüm satmış olan grup, 1986'dan beri sahneye birlikte çıkmadı.