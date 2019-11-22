Trump 'Hiçbir şey istemiyorum' notlarının ardından 'şarkı yazarı' oldu

ABD Başkanı Donald Trump, azil soruşturmasını takip ederken aldığı notların medyaya yansımasının ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından 'şarkı sözü yazarı' ilan edildi. Trump'ın 'imzasını taşıyan' şarkılar milyonlarca kez dinlendi.

ABD Başkanı seçilmeden önce kariyerine genç yaşlarda başarılı bir işadamı olarak başlayan, daha sonra eğlence sektörüne atılıp yüzlerce filmde yer alan, güzellik yarışmaları organize eden ve hatta güreş maçına bile katılan Trump, şimdi de 'şarkı sözü yazarı' oldu.

Hakkındaki azil soruşturması devam eden Trump'ın, "Beyaz Saray'ı en fazla kaygılandıran tanık" olarak nitelenen ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland'ı televizyondan dinlerken keçeli kalemle notlar aldığı sözler sosyal medyada viral oldu.

Beyaz Saray’da gazetecilerin karşısına geçen ABD Başkanının büyük harflerle yazdığı sözler 'yaratıcı' sosyal medya kullanıcıları tarafından 'bestelendi'.

Notlarda, şu ifadeler yer alıyordu: “Hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Quid pro quo (Verilen bir şey karşılığında alınan bir şey) istemiyorum. (Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir) Zelenskiy'e doğru olan şeyi yapmasını söyle. ABD Başkanı'nın son sözü bu.”

Alex Kliment isimli Twitter kullanıcısının 70'lerde kurulan punk rock gurubu Ramones'in bir şarkısına Trump'a ait sözleri uyarladığı video 2 milyondan fazla kez dinlenirken, yaklaşık 30 bin RT aldı.

somebody on twitter today: trump's weird hand-scrawled denial today sounds like a ramones song.



me: pic.twitter.com/mynZjx0E0M — Alex Kliment (@SaoSasha) November 21, 2019

​Trump'ın sözlerinin 2000'li yılların popüler grubu My Chemical Romance gurubunun şarkısına uyarlanan versiyonu da 1 buçuk milyondan fazla dinleyiciyi çekti.

Emo Trump recites poem on White House lawn pic.twitter.com/rAD3xRjX4L — Nick Lutsko (@NickLutsko) November 20, 2019

​Bir başka kullanıcı ise Trump'ın sözlerini 80'ler alternatif rock grubu The Smiths'in şarkısına entegre etti. Bu 'beste' ise 600 binden fazla dinlenildi.

.@pattonoswalt made a tweet that showed Trump’s handwritten notes and the caption was simply “Morrissey voice:”.



Needless to say, I got inspired and put WAY to much effort into this. pic.twitter.com/heOiOhl90P — RuPaul Giamatti (@BenJamminAsh) November 21, 2019

​Bazı kullanıcılar ise Trump'ın yazdığı sözleri kendileri bestelemeyi tercih etti.

My cover of the trump song “I want nothing”

Written in September after congressional investigations started into his interactions with the new president of Ukraine, Zelensky.#TrumpResign pic.twitter.com/KLAF0G2794 — SeñorHettler🌎🌈 🆘 🍑🌹🌅 (@senorhettler) November 20, 2019

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