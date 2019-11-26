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15:27 26 Kasım 2019
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    Kardashian, Trump ile görüşmesinin ardından bikinili fotoğraflardan vazgeçti: 'Evrim geçiriyorum'

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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    Reality şov yıldızı Kim Kardashian, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştükten sonra sosyal medyada bikinili fotoğraf paylaşmaktan vazgeçtiğini söyledi.

    Uzun yıllardır kariyerine televizyon yıldızı olarak devam eden Kim Kardashian kısa süre önce, ünlü bir avukat olan babasının izinden giderek, avukat olmaya karar verdiğini duyurdu. 

    The Cut dergisine röportaj veren Kardashian, Trump ile Beyaz Saray’da cezaevlerindeki reformlar ile konuşmak üzere bir araya gelmesiyle ilgili de ilginç açıklamalarda bulundu.

    ​Özellikle sosyal medyadaki fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen Kardashian, artık Instagram'da bikinili fotoğraflar paylaşmama kararı aldığını belirterek "Galiba bir tür evrim geçiriyorum" dedi ve Beyaz Saray ziyaretinin bu konuda etkili olduğunu ifade etti. 

    Beyaz Saray ziyaretinden sonra ertesi günler paylaştığı bikinili selfieleri düşünerek 'Umarım bu fotoğrafları görmezler. Gelecek hafta yine orayı ziyaret edeceğim' diye düşündüğünü söyleyen Kardashian bu nedenle 'açık fotoğraflar' paylaşmayı bırakmaya karar verdiğini söyledi. 

    39 yaşındaki yıldız, "Sanırım tonlarca bikinili fotoğrafımın olmasına artık eskisi kadar önem vermiyorum. Artık poz vermek için yaşamıyorum anın tadını çıkarıyorum" ifadelerini kullandı. 

    'Daha muhafazakar giyiniyorum'

    Artık günlük hayatında da 'daha muhafazakar' giyindiğini belirten Kardashian, "Bunun eşimin bazen 'aşırı seksi' giyindiğimi ve bundan rahatsız olduğunu söylemesiyle ilgisi var mı emin değilim... Ama günün sonunda istediklerimi yapmak konusunda bana karışmaz" dedi. 

    Çocuklarının yanında bile çıplaklık içeren bir fotoğraf görmeden Instagramı'nda gezinemediğini ifade eden Kardashian, "Bunda benim de katkım var. Paper Magazine'deki ünlü fotoğrafımı düşünün. Vücuduma yağ sürülmüş bir şekilde çırılçıplağım" diye konuştu. 

    ​Son bir yıldır avukat olabilmek için Kaliforniya Eyaleti Barosu’na kaydolan ve 4 yıl boyunca haftada minimum 18 saat çalışması gereken Kardashian, hummalı bir şekilde 2020'deki sınavlara hazırlandığını söylemişti. 

    Kardashian, Trump ile görüşmesinin ardından da yapılacak ceza hukuku reformuna destek vermek için Beyaz Saray’a gitmiş, paylaştığı fotoğraflar eleştirilmişti.

     

    Etiketler:
    Fotoğraf, Bikini, Sosyal medya, Donald Trump, Kim Kardashian
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