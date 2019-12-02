Avustralya'nın ücra bölgesinde 12 gün mahsur kalan kadın kurtarıldı

Avustralya’nın ücra iç bölgesinde mahsur kalan bir kadın 12 gün sonra kurtarıldı. Kadının bisküvi yiyerek ve bir su birikintisinden su içerek hayatta kaldığı belirtildi.

Avustralya’da yaşanan olayda 52 yaşındaki Tamra McBeath-Riley, köpeği Raya’yı da yanına alarak, Claire Hockridge ve Phu Tran adlı iki arkadaşıyla birlikte 19 Kasım’da kuzeydeki Alice Springs şehrinden yola çıktı.

Orta Avustralya’ya doğru hareket eden grubun bulunduğu araç, Hugh nehrinde batağa saplandı. Üç gün boyunca aracı kurtarmak için bölgeden ayrılmadıklarını anlatan Tamra McBeath-Riley, gündüz sıcaklığa dayanmak için aracın altına kazdıkları çukurda oturduklarını geceleri de arabada uyuduklarını söyledi.

'I'm worried to death': Tamra McBeath-Riley shares story of survival and fears for missing pair https://t.co/oh4uYQhJaH — ABC News (@abcnews) December 2, 2019

Bu süreçte grup arabada bulunan su, votka, bisküvi ve etli erişteleri de tüketti. Bir su birikintisi bulan grup, buradaki suyu elekten geçirip kaynatarak içti. Yardıma ulaşabilmek için ayrılmaya karar veren gruptan Claire Hockridge ve Phu Tran otoyola yürümeyi planladı. McBeath-Riley ise köpeğinin onsuz hayatta kalamayacağını düşündüğü için aracın yanında kaldı.

Yerel halktan bir kişinin lastik izleri gördüğünü söylemesi üzerine üçlüyü arayan Kuzey Toprakları eyaleti polisi, McBeath-Riley’yi araçtan 1.5 kilometre uzaklıkta buldu. Ancak köpeğinin akıbeti bilinmiyor. Hastaneye kaldırılan kadın yaşadığı sıvı kaybı nedeniyle tedavi altına alındı.

Kayıp olan iki kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.