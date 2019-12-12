Japonya'da bir ilk: Hükümet, kadınlar tuvaletini kullanmasına izin verilmeyen trans bireye tazminat ödeyecek

Japonya’da bir mahkeme, işyerindeki kadınlar tuvaletini kullanması yasaklanan trans bireye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti. Geleneksel rollerin günlük hayata hâkim olduğu Japonya’da bu davanın bir ilk olduğu belirtildi.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nda çalışırken cinsiyet değiştirerek kadın olan trans birey, ameliyattan sonra kadınlar tuvaletini kullanmasına izin verilmediği için 2015 yılında tokyo’da mahkemeye başvurdu. Davacı 16.5 milyon yen (yaklaşık 880 bin TL) tazminat talep etti.

Hükümet, yetkilinin tuvalet kullanımını ‘sınırlandırdıklarını’ çünkü kadın çalışanlara zarar verebileceği endişesini bir kenara bırakamadıklarını savundu.

Hâkim Takeshi Ebara, hükümetin bu kararının ‘meşruluktan yoksun’ olduğunu belirtti ve 1.3 milyon yen (yaklaşık 70 bin TL) tazminat ödemesine karar verdi.

Ebara ayrıca, trans bireye ‘yeniden erkek olması gerektiğini’ söyleyen yöneticinin bu ifadelerini de ‘hukukun izin verdiği sınırları aşmak’ olarak değerlendirdi.

Mahkeme sözcü de, “Mahkeme ayrıca, diğer kadınları trans birey olduğuna dair bilgilendirme gerekliliği olmadan söz konusu görevlinin tuvaleti özgürce kullanmasına izin verilmesi gerektiğine hükmetti” açıklamasında bulundu.

Bu davanın iş ortamında trans bireylere yönelik ayrımcılık bakımından Japonya’daki ilk dava olduğu belirtiliyor.