İtalya'da mahkeme 'giyinmek için harcanan zaman da mesainin parçası' dedi

İtalya’da iç çamaşırıyla işe gelip kart bastıktan sonra giyindiği ortaya çıkan bir polis memuru hakkında açılan ‘sahtekârlık’ davasında mahkeme, sabahları giyinmek için harcanan zamanın ‘mesainin bir parçası’ olduğuna hükmetti ve adamı suçsuz buldu.

İtalya’nın Fransa sınırına yakın Sanremo kentinde yaşayan polis memuru Alberto Muraglia, 2014 yılında üzerinde bir tişört ve iç çamaşırı varken mesai kartını makineye okuturken güvenlik kameralarına yakalandı. Kartını okutan 58 yaşındaki Muraglia, daha sonra süt kattaki evine çıkarak üniformasını giyiyor ve işe gidiyordu. Muraglia, bazen kartı okutması için kızını da gönderiyordu.

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Muraglia ‘sahtekârlık ve devleti dolandırmakla’ suçlandı, işten uzaklaştırıldı ve hakkında dava açıldı.

Italian cop clocks into work in his underwear then ‘heads straight back to bed’ 😴 https://t.co/z2tPA9lic4 pic.twitter.com/PhIUDGYAdO — Daily Mail Online (@MailOnline) October 26, 2015

'Yanlış bir şey yapmadığımı biliyordum'

Yerel basının aktardığına göre mahkeme, bir memurun mesaisinin başında kartını okutmasını ve daha sonra eve gidip giyinmesini meşru buldu. Yargıç Paolo Luppi, ‘sabahları giyinmenin bir devlet memurunun görevlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu’ dolayısıyla mesaiden sayıldığını savundu.

30'dan fazla dava var

Kararın ardından Il Messaggero gazetesine açıklama yapan Alberto Muraglia, “Bu bir kabusun sonuydu ama beni beraat ettireceklerinden emindim. Yanlış bir şey yapmadığımı biliyordum ama masum olduğumu yargıçtan duymak iyiydi” dedi. Muraglia, işe iade edilmeyi beklediğini de ekledi.

Corriere della Sera gazetesi kararı ‘sürpriz’ diye nitelerken Muraglia’nın ‘kamuda çalışan tembel ve miskin memurların bir sembolü olduğunu’ belirtti.

Sanremo’da Muraglia’nınkine benzer gerekçeyle 30’dan fazla kamu görevlisi hakkında dava açıldığı aktarıldı. Bunlardan birinde, bir memur kartını okuttuktan sonra plaja gitmekle suçlanıyor. Davalardan 16’sında 10 ile 19 ay arasında değişen hapis cezası kararı verildi ve ceza indirimi pazarlığı sürüyor.