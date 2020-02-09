Tüm testler 'koronavirüs negatif' çıktı, denizde karantina çilesi 5 gün sonra bitti

Hong Kong'da 5 gündür bir yolcu gemisinde tutulan binlerce kişinin, koronavirüs testlerinin negatif gelmesinin ardından gemiden inmelerine izin verildi.

Çin'e bağlı Hong Kong özerk yönetim bölgesinde The World Dream isimli yolcu gemisinde yaklaşık 3600 yolcu ve mürettebat, önceki seferde mürettebatın virüsle temas ettiği şüphesiyle karantinaya alınmalarından 5 gün sonra hayırlı bir haberle özgürlüklerine kavuştu.

Önceki sefere katılan yolculardan üçüne yolculuk sonrası virüsün bulaştığı teşhisinin konulmasının ardından The World Dream çarşamba günü karantinaya alınmıştı.

BACKGROUND: #WorldDream cruise ship with 3,600 people on board was quarantined after it was discovered that crew members may have come in contact with infected passengers on the previous triphttps://t.co/3U43pBAj9I pic.twitter.com/ZCaAvrpqgK — RT (@RT_com) February 9, 2020

Bugün Liman Sağlık Müdürü Leng Yiu-Hong, 1800 kişilik mürettebatın hepsinin koronavirüs testlerinin negatif çıktığını, dolayısıyla herkesin gemiden ayrılmasına izin verildiğini ve kimsenin kişisel karantinaya girmesine gerek olmadığını söyledi.

Hong Kong'da Çin anakarasından gelen herkese iki hafta zorunlu karantina konulmasının ardından bugün Sağlık Bakanlığı 468 kişiye ev, otel odası ya da hükümet kontrolündeki merkezlerden çıkmamaları talimatı verildiğini açıkladı.

Japonya açıklarındaki yolcu gemisinde çile sürüyor

Japonya açıklarındaki bir başka yolcu gemisi ise onlarca kişinin koronavirüs pozitif çıkmasının ardından hala karantinada.

Yokohama açıklarında yaklaşık bir haftadır karantinadaki Diamond Princess yolcu gemisindeki yaklaşık 3700 yolcu ve mürettebattan 64'üne koronavirüs bulaşmış durumda.

Koronavirüsten ölüm sayısı son açıklamaya göre 813'e ulaştı, bu vakaların sadece ikisi Çin dışından.

Yeni koronavirüs zatürre salgınında ölenlerin sayısı 2002-3'teki SARS salgınının 774'e ulaşan can kaybı sayısını geçti.