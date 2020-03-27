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    Karantinadaki milyonlara 'kötü haber': Prezervatif kıtlığı yaşanabilir

    © AFP 2020 / VALERY HACHE
    Yaşam
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1545)
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    Koronavirüs endişesi nedeniyle dünyanın hemen hemen dört bir yanında evlerine kapanan milyonlarca insan için yeni bir tehlikenin daha kapıda olduğu belirtiliyor: Prezervatif kıtlığı yaşanabilir.

    Salgının yayılmasıyla birlikte marketleri talan eden ve pek çok ürünün karaborsaya düşmesine neden olan milyonlarca insanın, bu kez de karantina sürecinde 'beklemedikleri bir sorunla’ sınanacakları belirtiliyor. Dünyanın en büyük prezervatif üreticilerinden biri olan Malezya merkezli Karex Bhd, yaklaşan ‘kıtlığa’ karşı uyardı.

    Dünyadaki her beş prezervatiften birini üreten Karex Bhd, koronavirüs önlemleri kapsamında üretime ara verdi. Malezya’da üç fabrikası birden bulunan şirket, tam 10 gündür hiç ürün çıkarmadı.

    Öte yandan Durex gibi sektörün en bilinen markaları tarafından normalde pazarlanan prezervatif miktarında da hâlihazırda 100 milyon adet gibi bir açık olduğu belirtildi.

    'Bu kıtlık aylarca sürebilir'

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    © Fotoğraf : Kate Moyles
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    Şirketin yöneticisi Goh Miah Kiat,Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Her yerde küresel bir prezervatif sıkıntısı göreceğiz, ki bu bir hayli korkutucu. Bu kıtlık sadece birkaç hafta ya da bir ay olmayacak, aylarca devam edebilir” dedi.

    Kiat, üretime devam etmek konusunda bir istisna yapmaları için hükümete başvuruda bulunduklarını belirtti.

    'Çocuk sahibi olmak için doğru bir zaman değil'

    Kiat, “Güzel olan şu ki hâlâ prezervatife olan talep bir hayli yüksek, beğenin ya da beğenmeyin, buna sahip olmak hâlâ gerekli bir şey, özellikle de şu anda insanların çocuk sahibi olmak için doğru bir zaman olmadığını düşündüğünü göz önünde bulundurursak… Şimdi hiç zamanı değil, çok fazla belirsizlik var” ifadelerini kullandı.

    Diğer üreticiler de 'umut vermiyor'

    Malezya dışındaki en büyük prezervatif üreticileri ise Çin’de yer alıyor. Salgını henüz kontrol altına alabilen Çin’de de pek çok fabrika hâlâ kapalı olduğu için üretimini yakın zamanda artması beklenmiyor.

    Çin’in ardından üretimde söz sahibi olan Hindistan ve Tayland’da da salgının giderek yayılması üretim bakımından ‘umut vaat etmiyor’.

    Güneydoğu Asya’da salgından en fazla etkilenen ülke olan Malezya’da şimdiye kadar 26 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 161 kişi de virüsle enfekte oldu.

    Salgınla mücadele kapsamında uygulamaya konulan üretim yasağının en az 14 Nisan’a kadar devam etmesi bekleniyor.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1545)
    Etiketler:
    Karex Bhd, Üretim, Kıtlık, Durex, Malezya, Prezervatif, Seks, Salgın, Koronavirüs
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