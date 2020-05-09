İstanbul'da ramazan pidesi satışları yüzde 30 azaldı

Koronavirüs salgınının bu yıl pide satışlarını etkilediğini belirten Erdoğan Çetin, "Bu ramazan ayında pide satışlarımız önceki yıllara göre düşük. İstanbul'da bu ramazanda pide satışları önceki ramazanlara göre yüzde 30 azaldı" dedi.

Çetin, satışların düşmesini şöyle açıkladı; "Salgın yüzünden bazı günler market ve bakkallar kapalı ve buradan satışlar azaldı. Bunun yanında insanlar salgın süresince evlerinde börek, poğaça, ekmek gibi ürünleri kendileri yapmaya başladı. İnsanlar evde yapınca da doğal olarak satışlar düşüyor. Bir de İstanbul'un bir kısmı bu ramazan ayında kentte değil. Sokağa çıkma yasakları başlamadan birçoğu memleketine gitti. Ayrıca tezgahtan satışlarda da azalma mevcut. Bunun yanında ruhsatsız tandır, lavaş üreten işletmeler, ruhsatları ve üretim izinleri olmamasına rağmen, kaçak olarak pide üretimi yapıyor. Bu nedenler pide satışlarını düşürdü."

İnsanların fırıncılar tarafından sokaklarına getirilen pideleri almayı tercih ettiğini belirten Çetin, bu sayede ihtiyacın rahat şekilde karşılandığını belirtti.

Bu yıl ramazan pidesine zam yapılmadığına da değinen Çetin, 350 gram pidenin 3 lira, 350 gram yumurtalı susamlı pidenin 3.5 lira, 400 gram özel tırnaklı pidenin de 4 liradan satıldığını kaydetti.