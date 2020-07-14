Meksika’da Aztek Sarayı’nın kalıntıları bulundu

Meksika’da Aztek hükümdarı Axayacatl’a ait olan ve daha sonra İspanyol istilacı Hernan Cortes’in evi haline gelen eski bir sarayın kalıntılarını bulundu.

Meksika’nın başkenti Meksiko'daki Monte de Piedad adlı tarihi bir binadaki onarım çalışmaları sırasında şaşırtıcı bir keşif yapıldı.

Meksika Kültür Bakanlığı, Aztek İmparatoru Axayacatl'ın sarayına ait kalıntıların bulunduğunu açıkladı. Aztek İmparatorluğu'nun son yöneticilerinden biri olan Montezuma'nın babası Axayacatl, 1469-1481 yılları arasında hüküm sürmüştü.

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Descubren en Monte de Piedad restos del Palacio de Axayácatl y de una casa construida por orden de Cortés



Detalles 👉🏽 https://t.co/LSAgci7Wf3 pic.twitter.com/vgpha8ru0s — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) July 13, 2020

Kazılar sırasında İspanyol istilacı Hernan Cortes'in emriyle sarayın bulunduğu yerde inşa edilen eve ait kalıntılar da bulundu.

Aztek İmparatorluğu'nun çökmesinden sonra saraydan kalan malzemeler kullanılarak inşa edilen ev, Cortes’i bir süre ağırlamıştı. Bölgeye ilk olarak 1521’de gelen Cortes, Azteklerin başkenti Tenochtitlan’ı yerle bir etmiş ve yerli halkı katletmişti. Cortes’in gelişi Azteklerin sonunu hızlandırmıştı.

Arkeologlar, keşfedilen kalıntıların Meksika ve İspanya ilişkilerine yeni bir bakış açısı getireceğini ve geçmişten günümüze gelişen olaylara ışık tutacağını açıkladı.