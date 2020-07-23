Kendi kitabından yüzlerce kopyayı satın aldığını söyledi, en çok satanlardan çıkarıldı

Kendi yazdığı kitaptan 400 yüz kopyayı satın aldığından dolayı en çok satan listesinden çıkarılan İngiliz yazar Mark Dawson, ‘sistemle oynama’ suçlamalarını reddederek, “Eğer 'sistemle oynama niyetinde olsaydım, 10 binlerce kopyayı alırdım, sonsuza dek onların üstüne oturup ve bir numara olurdum” ifadelerini kullandı.

Kendi kitaplarını kendisi yayımlayan İngiliz yazar Mark Dawson, katıldığı bir podcast programında The Cleaner adlı kitabından 400 yüz ciltli kopyayı sipariş ettiğini söyledi.

Book removed from Top 10 list after author admits buying hundreds of copies himself https://t.co/OQJjwFQnP9 — The Independent (@Independent) July 23, 2020

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Bunun üzerine Kitap satış rakamlarını inceleyen Nielsen BookScan soruşturma başlattı.

'8'den 13'e geriledi'

Dawson, aldığı kitapların maliyetini toplamda 3 bin 600 strelin olduğunu söyledi. Ancak yazarın bu açıklaması, romanın Sunday Times’in en çok satan ciltli kurgu bölümünde 8. sıradan 13. sıraya gerilemesine neden oldu.

Sistemle oynamakla suçlanan yazar, ithamları reddedip yurt dışındaki okuyucularla temasa geçtiğini, onların romanın kopyalarını doğrudan satın almak isteyip istemediklerini sorduğunu belirtti.

Twitter üzerinden açıklamada bulunan Dawson, "Aldığım kopyalar benim garajımda durmayacak. Eğer 'sistemle oynama niyetinde olsaydım, 10 binlerce kopyayı alırdım, sonsuza dek onların üstüne oturup ve bir numara olurdum. (Bunu popüler bir podcastta tartışmazdım da)" savunması yaptı.

The copies are not going to sit in my garage. If I was intent on “gaming the system” I would have bought 10k copies, sat on them forever and been number one. (I wouldn’t have discussed it on a popular podcast, either). 6/8 — Mark Dawson (@pbackwriter) July 17, 2020

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Nielsen ise satın alma işleminin sanal bir kitap imzalama etkinliğinin parçası olduğuna inandığını belirtse de romanın bulunduğu bölümü tekrar gözden geçireceğini ve düzeltmenin de The Sunday Times tarafından yayınlayacağını açıkladı.

.@nielsen Book to restate sales numbers for Mark Dawson's The Cleaner title, after he admitted making a bulk purchase of his own book on his podcast. Find out more here: https://t.co/qwkOsPQDxb (£) pic.twitter.com/l753wJ7xMi — The Bookseller (@thebookseller) July 22, 2020

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