Moskova'daki Şeremetovo Havaalanı'ndan Türk sahillerine iki günde 9 bin kişi geldi

Rusya ile Türkiye arasındaki charter uçuşların yeniden başlamasını izleyen ilk günlerde Moskova'daki Şeremotovo Havaalanı'ndan Antalya, Bodrum ve Dalaman'a 9 bin Rus turistin geldiği belirtildi.

Şeremotovo Havaalanı'nın yaptığı açıklamada, "10 Ağustos'ta uçak seferlerinin kademeli olarak yeniden başlatılması kapsamında önde gelen Rus havayolu şirketleri, Şeremotovo Havaalanı'ndan popüler turizm destinasyonları Antalya, Bodrum ve Dalaman'a seferlere başladı. Uçuşların başlamasını izleyen ilk günlerde bu güzergahlardaki yolcu sayısı 9 bin oldu" dendi.

1-10 Ağustos döneminde Türkiye'ye ve Türkiye'den toplam 21 bin 500 yolcunun seyahat ettiğini belirten havaalanı, bunların 4 bin 800'ünün gelen yolcu olduğunu ekledi.

Rusya ile Türkiye arasındaki uçak seferleri, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi sonucu alınan karar doğrultusunda Rusya'dan 1 Ağustos'ta Ankara ve İstanbul'a, 10 Ağustos'ta ise Antalya, Bodrum ve Dalaman'a uçuşlar başlatılmıştı.