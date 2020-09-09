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    Oxford-AstraZeneca deneylerinin durdurulması, Sağlık Bakanına göre, illa aşının gecikeceği anlamına gelmiyor

    © REUTERS / Athit Perawongmetha
    Yaşam
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    Britanya'da Oxford Üniversitesi ile ilaç devi AstraZeneca'nın geliştirdiği aşı adayıyla insanlar üzerindeki deneylerin bir deneğin rahatsızlanması üzerine durdurulması, soru işaretleri yarattı. Sağlık Bakanı, bunun illa aşı kullanımını geciktireceği anlamına gelmediğini söyledi.

    Koronavirüs pandemisine karşı aşı geliştirmek için zamana karşı yarış verilirken, Batı dünyasının en güvendiği aşı adayı konumundaki Oxford Üniversitesi-AstraZeneca projesinin bir deneğin rahatsızlanması üzerine durdurulması hayalkırıklığı yarattı. Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, bunun bir sorun olduğu, ama illa gecikmeye yol açacağı anlamına gelmediğini söyledi.

    'İlk kez olmuyor'

    Sky News'a konuşan Hancock, deneylerin durdurulmasının elbette bir sorun teşkil ettiğini söylerken "Aslında Oxford aşısı denemelerinde bu ilk kez olmuyor" bilgisini verdi.

    Ancak AstraZeneca'dan deneğin rahatsızlanması nedeniyle deneylerin askıya alınmasıyla ilgili ilk kez dün resmi açıklama yapıldı.

    'Soruşturmada elde edilecek bulgulara bağlı'

    Bunun aşı geliştirme sürecini geciktirip geciktirmeyeceği sorusu üzerine İngiliz Sağlık Bakanı "İlle de öyle olacak değil, rahatsızlanmayla ilgili soruşturmada elde edecekleri bulgulara bağlı" yanıtını verdi. 

    'Açıklanamayan bir hastalığın' ortaya çıkması nedeniyle'

    Dün bir denekte 'açıklanamayan bir hastalığın' ortaya çıkmasının ardından deneylerin durdurulduğu, bunun 'rutin bir prosedür' olduğu, yaşanan durumun arkasındaki nedenlerin araştırıldığına dair açıklama yapan ilaç devi AstraZeneca'nın hemen hisseleri yüzde 6'dan fazla değer kaybına uğradı.

    Korona testi yapma hacmi doldu, sistem 'error' verdi

    Bu arada koronavirüs testi kıtlığı meselesini hala çözemeyen Britanya'da vaka sayıları yine artışa geçti. Bu nedenle biraraya gelebilecek insan sayısının 30'dan 6'ya düşürülmesi kısıtlaması getirilirken, yurttaşlar test yaptıramamaktan yakınıyor. Günlerdir test yaptırmak için sağlık bakanlığı web sitesine başvuranlar "sistem şu an çalışmıyor" bildirimiyle karşılaşmaktan şikayet ediyor.

    Sağlık Bakanı'nından test için 'liyakat' kriteri

    Sky News'un bu durumu sorması üzerine Sağlık Bakanı Hancock, belirti göstermeyen yurttaşları test yaptırarak sistemin imkanlarını tüketmekle suçladı.

    Çok sayıda kişinin test yaptıramamaktan yakınmasının test yaptırmak isteyenlerde belirti göstermeyenlerin oranının yüzde 25'e ulaşmasından kaynaklandığını söyleyen Hancock, şöyle konuştu:

    "Test olmaya uygun olmayan kişiler, belirti göstermeyen kişiler dahil talepte artış görüyoruz. Koronavirüs belirtisi gösteriyorsan ya da çok özel nedenin varsa test yaptırmaya uygunsundur. Artış görüyoruz ve talip olanlardan yaklaşık yüzde 25'i semptom göstermiyor ve dolayısıyla uygun değil."

    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (326)
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