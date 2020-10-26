Grease'in cinsiyetçi olduğu eleştirilerini reddeden Olivia Newton-John: Sadece bir adamı seven bir kızın hikayesi

Avustralyalı şarkıcı-oyuncu Olivia Newton-John, dünya çapında şöhret kazanmasını sağlayan Grease filmine yöneltilen 'cinsiyetçilik' eleştirilerini reddederek "Sadece bir adamı seven bir kız hakkında" dedi.

1978'de 400 milyon dolarlık gişe hasılatı getiren Hollywood müzikali Grease'e yöneltilen cinsiyetçilik ve kadın düşmanlığı eleştirileri filmin başaktrisi tarafından reddedildi.

Filmin sonunda Olivia Newton-John'ın canlandırdığı Sandy'nin çiçek desenli etek giyen masum genç kızdan dapdar siyah deri takıma bürünmüş vamp kadına dönüşerek John Travolta'nın canlandırdığı Danny'yi fethettiği sahne, bir yandan 20. yüzyıl müzikalleri tarihine geçerken, diğer yandan çekici olmak için görünüşü ve kişiliğini değiştirmesi gerektiği mesajı vererek kadın düşmanlığı yapmakla eleştiriliyor.

İngiliz gazetesi The Guardian'a konuşan Newton-John, "Bu bir film. Her şeyin farklı olduğu 1950'lerden bir hikaye anlatıyor. Herkesin unuttuğu bir şey var, filmin sonunda Danny de onun için değişiyor" dedi.

Grease filminin cinsel tacizcilerin mağdurlar tarafından ifşa edilmesine dayanan #MeToo (BenDe) hareketinin gözünden eleştirilmemesi gerektiğine işaret eden Avustralyalı şarkıcı-oyuncu "#MeToo (BenDe) hareketiyle ilgili derinlikli bir şey yok orada" diye konuşarak şöyle devam etti:

"Sadece bir adamı seven bir kızdan ibaret ve bunu yaparsa adamın kendisinden hoşlanacağını düşünüyor. O da öyle yaparsa kızın kendisinden hoşlanacağını söylüyor. Bence bu oldukça gerçek. İnsanlar bunu birbirleri için yapıyor. Eğlenceli bir aşk hikayesi."

Newton-John, 1981 tarihli Let’s Get Physical isimli şarkıdaki cüretkarlığı ve videodaki vamp karakterinin kısa sürmesini ve birkaç yıl sonra aşk şarkılarına geri dönmesini de "Ben iyi kız olmaya eğilimliydim. Farklı olsaydım babamla başım belaya girerdi" diye açıkladı.