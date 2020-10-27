Hugh Grant, kendisiyle özdeşleşen romantik komedilerin devamını çekmeyi kabul etti, ama bir şartla

Yeni dizisinin tanıtımı için röportaj veren İngiliz aktörden, Bridget Jones'un Günlüğü, Dört Nikah ve Bir Cenaze, Notting Hill, Aşk Her Yerde gibi romantik komedilerin devam filmlerini çekip çekmeyeceği sorusuna acı bir yanıt geldi.

Bridget Jones'un Günlüğü, Dört Nikah ve Bir Cenaze, Notting Hill, Aşk Her Yerde gibi romantik komedilerin jönü olarak dünya çapında şöhrete kavuşan Hugh Grant, Nicole Kidman ile başrolleri paylaştığı The Undoing isimli HBO Max dizisiyle gündeme geri dönüş yaptı.

60 yaşındaki İngiliz aktör, yeni dizisinin tanıtımını yaparken, kendisiyle özdeşleşen romantik komedilerin devamını çekip çekmeyeceği sorusuna acı bir yanıt verdi.

Fırtınalı özel hayatıyla tanınan ve değişik kadınlardan 5 çocuk babası olan Grant, ilk filmden sonra gerçekleşenleri, mutlu sonla bitmelerinin nasıl korkunç bir yalan olduğunu gösterecekse devamını çekeceğini söyledi.

Would you like to star in a romantic comedy again? pic.twitter.com/RvKuCzy8RG — HBO (@HBO) October 26, 2020 ​

​İngiliz aktör, Notting Hill'de başrolü paylaştığı Hollywood yıldızı Julia Roberts ile aşk hikayelerinin iğrenç bir boşanmayla nasıl sonuçlandığını, pahalı avukatlar tutmak zorunda kaldıklarını, çocukların velayetini alma mücadelesine girdiklerini, gözyaşlarının sel olduğunu, psikolojik olarak ebediyen yara aldıklarını gösterecekse (gülerek) böyle bir filmi çekmek isteyeceğini belirtti.

Yaşlandıkça aslında iyi bir karakter oyuncusu olduğunu kanıtlama fırsatı bulan Grant, son dönemde verdiği röportajlarda çekici jön günlerinin geride kalmasından memnuniyetini ifade ediyor. Ancak başrolünde oynadığı romantik komediler hala dünya çapında kanallarda düzenli olarak gösteriliyor.